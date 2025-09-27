Caluroso recibimiento a los Reyes y la Princesa en su segundo día de visita a Navarra Los monarcas y doña Leonor estuvieron en el castillo de Olite y fueron recibidos por la corporación municipal en Tudela

A. T. Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:38

Aclamaciones, vivas, peticiones constantes de selfis, cientos de manos estrechadas y los aplausos de miles de personas. Los ciudadanos navarros han obsequiado a lo largo de toda la mañana y el comienzo de la tarde con un muy caluroso recibimiento a los Reyes y a la princesa Leonor en la segunda jornada de la primera visita oficial de la heredera del trono a la Comunidad Foral.

Doña Leonor, que une a sus títulos de princesa de Asturias y de Girona el de princesa de Viana, dignidad instituida hace 600 años por el rey navarro Carlos III el Noble para distinguir a su nieto, Carlos de Trastámara, visitó hoy junto a don Felipe y doña Letizia las localidades de Olite y Tudela.

Es el colofón a una primera jornada en la que, junto a sus padres, se desplazó a Viana, donde firmó en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, para después completar el recorrido con la visita al Monasterio de Leyre, donde realizó una ofrenda floral en homenaje a los Reyes de Navarra, enterrados en ese templo.

Los Reyes y la princesa Leonor han llegado hoy a Olite sobre las 10:50 horas, acompañados por la presidenta de Navarra, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; y el alcalde de Olite, Josu Etxarri.

Autógrafos a escolares

Han sido recibidos por un buen número de personas que les han obsequiado con vivas y aplausos. Han atendido en primer lugar a un grupo de alumnos de cuarto de Primaria del colegio público Príncipe de Viana de Olite, quienes les han hecho entrega de una carta explicando el proyecto que realizaron en el aula el año pasado con motivo del 600 aniversario del fallecimiento de Carlos III el Noble. Los Reyes y doña Leonor han compartido unas palabras con los jóvenes estudiantes, a algunos de los cuales la princesa de Viana ha dado su autógrafo con una dedicatoria. Seguidamente, se han acercado a saludar a los cientos de personas que se habían reunido en calle para ver su llegada, con quienes han estrechado manos y se han sacado fotos.

Los miembros de la Familia Real y sus acompañantes han visitado la Galería Real y el Jardín de la Reina del Castillo de Olite, un monumental palacio y fortaleza levantado en el siglo XV por el rey Carlos III.

Al fin de la visita, los Reyes y la Princesa se han desplazado en helicóptero a Tudela, donde, poco antes de la una de la tarde, cientos de vecinos les han recibido de nuevo con aclamaciones en la plaza del ayuntamiento, donde han entrado para ser agasajados por la corporación municipal. La visita tendrá como último capítulo el encuentro con empresarios y una veintena de jóvenes de todas las áreas de actividad de Navarra en el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la UNED.