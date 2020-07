Barcelona vuelve al confinamiento

La población de Barcelona y su área metropolitana, un total de 13 municipios que agrupan a más de cuatro millones de habitantes (más de la mitad de Cataluña) durante los próximos 15 días solo podrán salir de casa si es imprescindible. Es decir, la Generalitat pide a la población de Barcelona y también a la de las comarcas leridanas del Segrià y la Noguera, que se queden en sus casas salvo por ir a trabajar, al médico, a hacer la compra, al banco o por causas de fuerza mayor.

Se trataba de una recomendación, no una obligación, pues sin la declaración del estado de alarma, el Gobierno autonómico no tiene las competencias para poder confinar a la ciudadanía en sus casas. No obstante, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona ha ratificado íntegramente las nuevas medidas de contención anunciadas por el Govern. Es una «última oportunidad», según advirtió el Govern catalán, antes de tener que adoptar medidas aún más drásticas, como sería el confinamiento perimetral, que es el caso del Segrià, o ya en un estadio más extremo el encierro domiciliario como el del mes de marzo, para el que el Govern necesitaría además la intervención del Gobierno central.

La administración catalana pidió expresamente a los ciudadanos de Barcelona, Viladecans, el Prat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, l’Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs y Badalona que no se desplacen este fin de semana y no viajen a las segundas residencias. El propio consejero de Interior, Miquel Buch, reconoció que los Mossos no pueden obligar a los conductores a no salir de Barcelona.

Proximidad poblacional

En la práctica, Barcelona vuelve a la fase 2 de la desescalada, en la que las reuniones de más de 10 personas pasan a estar prohibidas y en la que se cierran las actividades culturales y deportivas y el ocio nocturno y las visitas a las residencias de la tercera edad pasan a estar prohibidas. Son las medidas que ya decidió la semana pasada el Govern para tres barrios de L’Hospitalet, pero, a la vista de las cifras, no ha conseguido evitar que se extienda el rebrote por toda Barcelona, pues todas las localidades del área metropolitana están muy próximas.

La consejera de Salud, Alba Vergés, justificó la prohibición de encuentros de más de diez personas, tanto en el ámbito privado como en el público, en el hecho de que los contagios se están registrando en reuniones familiares y sociales. Por tanto, el primer objetivo es reducir la actividad social, según afirmó. «Tenemos que hacer una burbuja de seguridad con las personas que convivimos y tratamos habitualmente», según la consejera.

Vergés también señaló que se suspenden las actividades culturales, los espectáculos públicos, las actividades recreativas, deportivas y de ocio nocturno: «Queremos desactivar los ambientes, algunos de ellos también en ámbito cerrado, bajo techo, donde puede coexistir un gran número de personas», señaló. En Barcelona, ya hay «transmisión comunitaria», según admite el Govern. Solo en la capital catalana, se registraron ayer 346 nuevos positivos en solo un día. Hay 33 brotes activos y cada vez son más las voces que acusan al Govern de estar desbordado. A la Generalitat, además, le coge la crisis con un fuerte enfrentamiento entre el Departamento de Presidencia (JxCat) y Salud (ERC). La Consejería de Salud, además, lleva meses sin número dos.