Barcelona rompe relaciones con Israel

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que la ciudad catalana ha decretado la suspensión de relaciones con el Estado de Israel y sus instituciones. La edil barcelonesa ha enviado una carta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para comunicarle la suspensión temporal de todas las relaciones de la capital catalana con Israel, incluido el hermanamiento con Tel Aviv, en vigor desde hace 25 años.

La decisión de la edil barcelonesa de los comunes se ha adoptado «hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina». Colau ha adoptado la medida de manera unilateral, a través de un decreto de alcaldía, sin llevarla a votación al pleno municipal. El PSC, de hecho, miembro del Gobierno municipal, se ha desmarcado. Junts también lo ha calificado como un error. «Hay que hacer un gesto contundente para invitar a trabajar por la paz. En este sentido hacemos esta suspensión de relaciones con el Estado de Israel, que confiamos que sea temporal», según Colau, que ha atendido a la petición que le han hecho entidades ciudadanas de apoyo al pueblo palestino.

«En ningún caso es una discriminación contra la población judía. Es la crítica a un gobierno, no a un pueblo, no a una comunidad, no a una religión», ha aclarado. La dirigente de En Comú Podem ha calificado la situación de los palestinos de «crimen de apartheid» y ha denunciado «décadas de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, la ocupación y la colonización ilegal de territorios palestinos en contra de todos los dictámenes de las Naciones Unidas».

En la misiva, dice que como alcaldesa «no puedo permanecer impasible ante la vulneración sistemática de los derechos básicos de la población palestina». La alcaldesa de Barcelona ha recordado que la ciudad condal también ha suspendido recientemente sus relaciones con San Petersburgo con motivo de la «invasión criminal» de Rusia a Ucrania.