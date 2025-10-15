Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Emilio Suárez Trashorras. Efe

La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M

El exminero, que cumple una pena de 34.715 años de cárcel, alegaba trastorno mental grave y buen comportamiento

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:29

Comenta

La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Emilio Súarez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel por los atentados del 11-M. El ... exminero avilesino, interno en la actualidad en el centro penitenciario de Segovia, interpuso un recurso la Sala de lo Penal solicitando la salida de prisión en régimen de semilibertad, alegando un trastorno mental grave y por la buena evolución en el tratamiento que sigue en la cárcel, donde ingresó hace 21 años.

Este contenido es exclusivo para registrados

