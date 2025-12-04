La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', revocar la admisión a trámite de la querella ... presentada por Vox contra el actual delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En consecuencia, los tres magistrados de la Sección 23 corrigen la decisión del magistrado de investigar a Martín por su pasado como secretario general de Presidencia y, por lo tanto, superior jerárquico de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez.

Peinado aceptó una querella de Vox, acusación popular en la causa, en mayo pasado y Martín, que se acogió a su derecho a no declarar cuando compareció en el juzgado, ha estado cinco meses imputado hasta la resolución conocida este jueves, pese a que la misma está datada a 4 de noviembre. Los recursos por lo tanto de la Abogacía del Estado, en defensa del delegado del Gobierno, y de la Fiscalía, que no acusa en este procedimiento, han sido admitidos ahora por la Audiencia Provincial entre duros reproches al juez por su falta de motivación en aquella resolución.

Uno de los asuntos que más llamó la atención a las defensas es que el juez no corrigiera en todos estos meses que el único motivo de la investigación a Francisco Martín «no era cierto». Esto es, que no pudo influir en el nombramiento de Cristina Álvarez porque no fue nombrado secretario general de Presidencia hasta el 20 de julio de 2.021, es decir, cuando la asesora ya llevaba tres años en el cargo.

Pese a ello, ha sido ahora la Sección 23, con ponencia del magistrado Enrique Jesús Bergés, la que ha intervenido para tirar de las orejas a Peinado. En tres párrafos de fundamentación, recuerda que ya le avisó en junio pasado que con respecto a Cristina Álvarez debía centrarse en los indicios referidos únicamente a su desempeño laboral. Esto es, si sobrepasó sus funciones públicas para favorecer las actividades privadas de Begoña Gómez, ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno.

«Esta debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada, contra el que se supone, hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio que el citado cargo tenga esa supuesta función de control», argumentan los magistrados en referencia a Francisco Martín.

Cerrada la puerta de Moncloa

Los recurrentes casi de forma unánime se centraron en la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la mujer del Presidente del Gobierno, «cuestión que está fuera de toda duda», concluye ahora la Sala, que cierra sí la puerta de par a cualquier otra línea de investigación sobre altos cargos de Moncloa que tuvieron alguna responsabilidad en la designación de la asesora como cargo de confianza.

El pasado domingo 16 de noviembre, por ejemplo, Peinado decretó el sobreseimiento libre de Judit González, secretaria general de Presidencia, tras su comparecencia en el juzgado como investigada por un delito de malversación por omisión. Cuando ésta comunicó que la asistente de Begoña Gómez no dependía directamente de ella, el juez paró la declaración para levantar su imputación. Antes el Tribunal Supremo también paró los pies al instructor tras rechazar la exposición razonada remitida contra el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su responsabilidad en Moncloa cuando se nombró a Cristina Álvarez en 2018.

Ahora, asegura el tribunal que «tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella» de Vox contra Francisco Martín, conocido también por sus cruces dialécticos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el contexto de la política regional madrileña.