Arrimadas rechaza apoyar un Gobierno donde esté Podemos

Dependerían de una "sopa de letras" de nacionalistas

"Yo no quiero eso para España, yo quiero estabilidad", ha afirmado, defendiendo que esta no sería "una alternativa seria" para el país.

Esta fórmula que Arrimadas rechaza supondría sumar los diputados del PSOE, Unidas Podemos y Cs a los del PNV, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, PRC y Teruel Existe. Juntos tendrían 179 escaños y no sería necesario contar con otros partidos como ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu y la CUP.

Podemos habla de referéndum y presos políticos

Ve factible un pacto entre PSOE, PP y CS

Por todo ello, la exlíder de Ciudadanos en Cataluña ha dicho que seguirá insistiendo en un pacto "moderado y constitucionalista" entre el PSOE, el PP y Cs que haga posible la investidura de Sánchez a cambio de unos acuerdos para dar estabilidad a la legislatura.

Esta será la propuesta la que pondrá sobre la mesa a Sánchez cuando se reúna con él en el Congreso el próximo lunes, tras el encuentro que mantendrá ese mismo día el líder socialista con el presidente del PP, Pablo Casado.

Desde su punto de vista, esta vía de 221 escaños es "mucho más factible y lógica" que cualquier otra. "Si esa puerta no se abre, no será porque no se pueda, será porque Pedro Sánchez no quiere abrirla", ha aclarado.

Por eso, espera que Sánchez dé el primer paso rompiendo con Podemos y poniendo fin a las negociaciones con ERC, porque si él rectifica y cambia de socios, "el PP no va a tener más remedio que sentarse" a hablar. Según ha asegurado, "hay muchas voces internas dentro del PP que están proponiendo incluso un Gobierno de coalición".