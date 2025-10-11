Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', a su llegada al Tribunal Supremo para declarar por una de las cuatro causas abiertas. EFE

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

El Tribunal Supremo ha abierto cuatro procedimientos penales al eurodiputado desde abril tras la presunta financiación ilegal de su partido en las europeas de 2024

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:14

Comenta

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', superó el pasado martes una simbólica marca en el Tribunal Supremo que estableció hace 15 años Baltasar Garzón. ... El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) acumula en solo medio año cuatro causas abiertas por la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, el órgano encargado de investigar a los aforados nacionales, mientras que el exjuez de la Audiencia Nacional llegó a conocer tres procedimientos simultáneos en doce meses entre 2009 y 2010, uno de los cuales -las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel- supuso su inhabilitación durante 11 años de la carrera por un delito de prevaricación.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 Lágrimas y sufrimiento de Jeremía Recoba, que podría decir adiós a la temporada de la UD Las Palmas
  5. 5 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  6. 6 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  7. 7 Costas autoriza a las terrazas del Oasis a colocar 29 mesas y 76 sillas sobre la arena de Maspalomas
  8. 8 El juez suma los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a dos investigados de Valka
  9. 9 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año