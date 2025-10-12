Ábalos vuelve al Supremo a declarar bajo la amenaza de acabar esta vez en la cárcel

José Luis Ábalos vuelve esta semana al Supremo. La del miércoles será su cuarta comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, instructor en el alto tribunal ... del caso 'Ábalos-Cerdán-Koldo'. Sin embargo, esta vez la situación para el exministro es mucho más complicada que cuando declaró de forma voluntaria en diciembre de 2024 antes de su suplicatorio y, ya como imputado, en febrero y en junio de este año. Y eso que en esa última ocasión ya se habían hecho públicos los audios sobre el reparto de mordidas por amaño de obras que costaron la cárcel a Santos Cerdán y ante los que Ábalos solo pudo responder que no se «reconocía» en ellos.

A pesar de aquella peregrina explicación, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, a diferencia de su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, logró esquivar hace tres meses y medio la prisión. Y ello porque Anticorrupción, antes de decidir sobre su encarcelamiento, quería esperar a tener en su poder el informe que acabó recibiendo el 3 de octubre sobre su patrimonio y a escuchar sus explicaciones - también las de Koldo García, quien declarará el jueves- sobre los continuos tejemanejes de dinero de origen desconocido que se traían entre ambos.

El 'dossier' de 285 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) es «demoledor», según apuntan ya desde el Supremo, y las surrealistas explicaciones estos días de Koldo sobre las 'chistorras' de 500 euros, no han ayudado precisamente a predisponer a Anticorrupción a pedir que el exasesor y su jefe sigan en libertad con medidas cautelares.

«Fuentes no declaradas»

Ahora -explican en la Fiscalía-, el informe de la UCO en el que se denuncia que Ábalos indudablemente mantiene «fuentes de ingresos no declaradas» y que Koldo le ayudó a encubrir el constante flujo de entrada en metálico de decenas de miles de euros de origen desconocido ha cambiado a peor la situación procesal de ambos. Ahora sí -abundan estas mismas fuentes- hay motivos para defender la prisión provisional porque existen indicios de que ambos están ocultando pruebas (porque siguen sin revelar el origen de esos fondos) y de «reiteración delictiva», puesto que al no conocerse los canales de entrada de dinero podrían seguir utilizándolos.

Anticorrupción, no obstante, quiere escuchar a Ábalos y a García antes de decidir si pide el ingreso en prisión para ambos a Leopoldo Puente. El instructor, en la resolución en la que citaba a los dos imputados, ya avanzaba que la constatación por parte de la UCO de una «fuente de ingresos paralela» hacía indispensable volver a citarlos «acordándose después lo que resulte procedente».

«El informe policial referido viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban en el presente procedimiento con relación a ambos investigados, quienes pudieran haber mantenido entre sí métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen», explicaba el instructor en esa misma resolución. La nueva comparecencia, además, llega en medio de una situación muy confusa, en la que Ábalos no acaba de tener muy clara su estrategia a seguir.

Las dudas sobre el escaño

El pasado miércoles, dados los nubarrones que se ciernen ante esta nueva cita en el Supremo, el exdirigente socialista estuvo cerca de anunciar su decisión de renunciar al acta de diputado (a pesar de quedarse sin esa fuente de ingresos) para no dar la oportunidad al magistrado de enviarle a prisión a corto plazo. Solo, una vez más, la intervención de Koldo le hizo cambiar de opinión.

Su antiguo asesor también le hizo mutar de parecer en junio cuando Ábalos hizo saber a su entorno su supuesta intención de tratar de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y 'tirar de la manta', algo que finalmente no ocurrió. A la vista de sus últimos escritos, el exministro no da la impresión de haber vuelto a cambiar de opinión. Sus más recientes recursos vienen alejando cualquier posibilidad de pacto con Anticorrupción, pues insiste en que el procedimiento «carece de toda prueba» contra él.

Acusar al instructor -como también ha hecho en sus últimas apelaciones- de que basa su investigación en «conjeturas» y no en «hechos acreditados» tampoco parece un argumento para alegar, como defiende el propio Ábalos, que su intención ha sido siempre la de colaborar con la justicia.