7 sentencias del TC contra la argucia del Gobierno con la Ley de Estabilidad

En este sentido, el TC deja claro que con la admisión a trámite de las enmiendas "los recurrentes vieron restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto que planteaba una problemática política por completo ajena a la que hasta ese momento había rodeado al debate sobre la Ley de Arbitraje, frente a la que no pudieron tomar una postura que se concretase en propuestas de enmienda o de veto".

Los senadores socialistas y de las otras fuerzas políticas citadas habían pedido a la Mesa del Senado la inadmisión de las enmiendas. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que entendieron que se había vulnerado su derecho de participación política, el artículo 23.2 de la Constitución.

Los populares recuerdan en particular la sentencia 119/2011 del TC en la que el Tribunal da la razón a los senadores del PSOE , Entesa Catalana, CiU y del Grupo Mixto, quienes se opusieron a que el Gobierno de Aznar incluyera en la Ley de Arbitraje, que en aquel momento se tramitaba en el Senado, una modificación del Código Penal para tipificar como delito penal la posible convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por medio de referéndum que preveía el Plan Ibarretxe.

La enmienda no tenía conexión con el texto

La citada Ley de Arbitraje ya había pasado el trámite del Congreso, pero fue en el Senado donde el Gobierno del entonces presidente José María Aznar decidió incluir la modificación vía enmienda de un asunto que nada tenía que ver con el contenido de la misma.

El TC entendió que no correspondía incluir esta enmienda en la Cámara Alta porque su contenido, que no tenía conexión con el fijado en el proyecto de Ley que se tramitaba, no había sido sometido al debate de la enmienda a la totalidad del Congreso.