¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso

El vídeo viral de la supuesta muerte de Jessica Radcliffe fue generado con inteligencia artificial

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 20:18

Ha circulado durante días por todo el mundo provocando todo tipo de reacciones en redes, pero el vídeo del supuesto ataque de una orca a su entrenadora es falso.

Así lo han corroborado medios internacionales y verificadores que han apuntado a que la joven, identificada como Jessica Radcliffe y supuestamente muerta por el accidente, no existe. De hecho, tampoco hay un único vídeo sino que existen varias versiones del supuesto ataque, desde múltiples perspectivas y donde la falsa Jessica aparece tanto rubia como morena, a veces ensangrentada por completo y otras con apenas un rasguño. El material difundido fue generado y editado para parecer real, incluyendo imágenes y audios manipulados.

La desinformación es uno de los peligros a los que se enfrenta la sociedad digitalizada e ingenua aún sobre los peligros de la inteligencia artificial. De ahí que los medios de comunicación continúen librando la batalla por esclarecer todo tipo de bulos.

