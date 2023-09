Pillan a una pareja teniendo relaciones sexuales en el baño de un avión destino Ibiza

El pasado 8 de septiembre dos pasajeros fueron pillados con las manos en la masa. El vuelo iba desde la localidad de Luton (Reino Unido) a Ibiza, pero se vio interrumpida cuando dos personas fueron sorprendidas practicando sexo en pleno vuelo en uno de los aseos de la aeronave.

La anécdota ocurrió porque se grabó en vídeo en el momento en que uno de los miembros de la tripulación decidió abrir la puerta del baño del avión siguiendo los protocolos de la aviación.

Dentro del baño, los dos protagonistas disfrutaron del viaje en las alturas a su manera. La escena también la pudo presenciar buena parte del resto de las personas que viajaban a bordo del avión.

Al salir del baño, los demás pasajeros de la aeronave no dudaron en recibirlos con aplausos y risas. Los pasajeros tampoco desaprovecharon la ocasión y salieron del cuarto de baño riéndose y saludando.

Al aterrizar, el hombre y la mujer, quienes no han sido identificados hasta la fecha, fueron arrestados en el aeropuerto ibicenco, tal y como ha informado The Sun. Según recoge el artículo 71 de la Ley de Delitos Sexuales de 2004, no está permitido mantener relaciones sexuales en un baño público y se podrían enfrentar a una sanción.