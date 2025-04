La IA reúne al Papa Francisco con Jesús en un vídeo viral

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de abril 2025, 12:58 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

Un vídeo generado con inteligencia artificial se ha viralizado en las redes sociales esta semana al mostrar una escena profundamente simbólica: el Papa Francisco, que falleció este lunes a los 88 años, abrazando a Jesús en el cielo. La pieza, de poco más de un minuto de duración, presenta una secuencia visual llena de dramatismo, con nubes, una luz dorada y una atmósfera que recuerda a algo celestial.

La imagen central, el Papa y Jesús fundidos en un abrazo, ha provocado una ola de reacciones emocionales y humorísticas. Aunque el contenido es claramente ficticio, el realismo del montaje ha hecho que muchos usuarios lo compartan como si se tratara de un homenaje o incluso una visión espiritual.

El vídeo circula con fuerza en plataformas como TikTok y X, acumulando miles de comentarios que oscilan entre el asombro y la risa. «No me puedo creer que este vídeo me haya dado ternura, la IA me hizo sentir algo», comentó un usuario, mientras otro escribió: «Se ganó un vinito».