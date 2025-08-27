Pablo Vera, el primer canario nominado a mejor creador de contenido en la lista Forbes España Tras su momento más viral junto a Quevedo, el tiktoker se cuela entre el centenar de personas que compone una de las listas más prestigiosas para premiar el trabajo en las redes sociales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:30 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

El creador de contenido Pablo Vera Rivero está nominado en la exclusiva lista Forbes Best Content Creators 2025 en España. Un reconocimiento que posiciona su influencia y creatividad entre los mejores creadores de contenido del país. Su nominación lo convierte en el primer canario en estar nominado a estos premios.

¿Quién es Pablo Vera?

Con tan solo 23 años, Pablo transformó su pasión en contenido que conecta: comenzó grabando vídeos divertidos en TikTok a inicios de 2023, inspirado por su admiración por Quevedo —ambos canarios, de la misma edad y con círculos comunes en Las Palmas, lo que hizo que finalmente su camino se cruzara.

Desde bromear por redes pidiendo a Quevedo que lo subiera, hasta hacer una propuesta formal: enviar un vídeo convertido en reto que alcanzara un millón de 'likes'. La comunidad respondió, y llegada esa cifra, Quevedo lo hizo realidad. Pablo subió al escenario en el reciente concierto en Canarias para cantar 'Wanda' junto al artista. Al bajar, emocionado, recibió el cariño del público y el reconocimiento que reflejaron cientos de nuevos seguidores, superando los 100.000 entre TikTok e Instagram.

Pablo Vera en el escenario junto al cantante Quevedo.

Vera también fue mencionado este mismo año como el segundo creador de contenido con más interacciones durante una semana con 6,7 millones, solo teniendo por delante a Georgina Rodríguez.

La nominación de Pablo en la lista Forbes Best Content Creators 2025 asegura su presencia entre los 100 creadores más influyentes de España. Y, hasta ahora, no hay registros de otros canarios nominados, lo que convierte este reconocimiento en un verdadero hito para el archipiélago.

¿Qué son los Forbes Best Content Creators?

Una clasificación anual de los 100 principales creadores de contenido en España, seleccionados por su alcance, autenticidad y capacidad de generar comunidad. Además, la edición de este año incorpora por primera vez el People's Choice Award, un premio decidido por votación del público, cuyas votaciones están abiertas hasta el 3 de septiembre, con la gala final prevista para el 9 de septiembre en la Embajada de Italia en Madrid.

Pablo Vera Rivero ha demostrado que el talento, la constancia y el apoyo de la comunidad pueden convertir un sueño casi imposible en noticia viral. Su nominación en Forbes supone una ventana para todo el talento digital canario y, con la votación popular en marcha, su candidatura puede elevarse aún más si recibe el apoyo necesario antes del 3 de septiembre.

Consulte aquí el listado de nominados.