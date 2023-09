Una influencer nada en un lugar prohibido de Tenerife y lo sube a redes: «Para la fotito lo que sea»

Son muchos los rincones de Canarias los que emanan una belleza descomunal y resultan muy atrayentes para los locales y los turistas que llegan año tras año. Uno de ellos está en Tenerife y es El Tancón, un charco de aguas cristalinas en Santiago del Teide que en los últimos años se ha coronado como uno de los lugares más 'instagrameables' de la isla.

Sin embargo, su peligrosidad hace que esté prohibido el baño, ya que una repentina subida de la marea lo convierte en una trampa mortal: se han producido cinco muertes en cuatro años. Algo que parece ser pasado por alto.

Y es que en los tiempos que corren aparentemente todo vale para una foto bonita en redes. Es por ello que muchas personas, atraídas por sus aguas cristalinas, siguen acercándose cada día al riesgoso lugar, haciendo caso omiso a los carteles que alertan de los numerosos peligros que esconde. Uno de ellos: el de ahogamiento.

Ampliar Cartel que alerta del peligro de ahogamiento en el 'instagrameable' lugar de la isla tinerfeña. Twitter: _NotYowax_

La influencer madrileña, Marina Rivers, desató este jueves una enorme polémica, que aún se mantiene latente: nadó en el charco viral y subió unas fotos a sus redes sociales. La publicación incluía el siguiente mensaje: «sirena de mako», haciendo alusión a la popular serie de sirenas H2O.

La comunidad de usuarios de X, antes Twitter, no tardó en advertir a Marina Rivers sobre el peligro de su acción: «Recordemos que el baño está prohibido en ese lugar porque una subida de marea te puede atrapar y matarte. Pero por la fotito lo que sea«, dijo un usuario de X, antes Twitter. «¿La de no entrar a sitios prohibidos te la sabes?».

«El peligro es real. No es una zona de baño, ya sea con marea baja o alta. Es un bufadero (chimenea natural) donde muchas personas han perdido la vida» o «Sube la marea, no te enteras y te ahogas, pero ser influencer no es directamente proporcional a tener sentido común«, son otros de los comentarios de la publicación.

Algunas personas quisieron recalcar la importancia del sentido común en este tipo de situaciones y la responsabilidad que conlleva el ser una influencer: «Sobreviví, cuando era adolescente, a esta cueva marina, y a día de hoy se me revuelve el estómago cada vez que alguien lo postea», comentó una usuaria de X. «Tu vida vale más que un post en Instagram o un vídeo en Tik Tok», añadió otra.

«Luego, con el susto (y con suerte), se deben activar los medios de salvamento para sacar a los señoritos de allí con síntomas de ahogamiento porque no vieron subir la marea», subrayó un usuario.

Cinco muertes en cuatro años

El Tancón es, sin duda, uno de los charcos -en realidad un bufadero- más fotografiados de Canarias pero, también, de los más peligrosos. Este paradisíaco enclave de la costa suroeste de Tenerife es el lugar en el que cinco personas han perdido la vida en sólo cuatro años. Así lo informó la plataforma Canarias 1.500 Km de costa en 2021.

La última víctima mortal fue un joven de 27 años que en agosto de 2021 se estaba dando un chapuzón en el charco y, al subir la marea, se ahogó. De las otras tres personas que se tiraron junto a él, una mujer tuvo que ser rescatada al no poder salir del mar e ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.