Con el fin de Halloween, Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad

La Navidad tiene muchos iconos y aspectos representativos, y uno de ellos es la artista Mariah Carey con su éxito 'All I Want for Christmas is You'.

Cada año, como ya tiene por tradición tras terminar Halloween, el 1 de noviembre comparte un vídeo en redes sociales para dar la bienvenida a la Navidad. En esta ocasión, la cantante aparece en un bloque de hielo congelada, pero unos fantasmas se encargan de derretirlo para liberarla.

Con su grito ya mítico 'It's time!', Carey recibe unos meses en los que su canción no para de sonar en todas partes. De hecho, en 2022, este villancico tuvo más de 20 millones de reproducciones en Spotify el 24 de diciembre. Por ello, mucho de sus seguidores bromean cada año con la cantidad de dinero que debe facturar solo en este periodo de tiempo. El vídeo de este año, compartido por Carey en su perfil de X, anteriormente Twitter, ya acumula más de 20 millones de visualizaciones.