Un empresario desvela la infidelidad de su novia en su fiesta de compromiso

Lo que se espera como una alegre celebración para anunciar una boda, terminó en un sorprendete drama.

El magnate italiano de 64 años, decidió romper su relación en público ante 150 invitados durante su fiesta de compromiso, y así revelar de forma inesperada la infidelidad de ella, y desenmascar a la joven.

El bochornoso discurso duró casi cinco largos minutos, donde sacó a la luz una serie de supuestas infidelidades.

La pareja son dos de las personas reconocidas de la alta sociedad italiana: la aristócrata Cristina Seymandi y el exitoso banquero Massimo Segre.

En la fiesta sorpresa el empresario dijo: «Quiero darte la libertad de amar. En particular, a otra persona, un abogado muy conocido». En pleno discurso, también reveló otras infidelidades de su pareja: «También con otro importante empresario ....» El final del discurso estaba claro, la ruptura. «Queridos amigos, creedme que no me gusta aparecer ante vosotros como un cornudo», expresó Segre.

La joven con la cara desencajada, intentaba mantener la compostura, pero el novio tenía un último regalo: «Vete a Mykonos con tu querido abogado, como sabes ya está todo pagado», añadió.

La exprometida estudia denunciar por contar en público detalles privados.