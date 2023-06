Críticas a Susana Grisso por hacer un comentario fuera de lugar a una reportera en directo

No es la primera (ni será la última vez), que un micro abierto dejan al descubierto a un presentador o presentadora. Esta vez le ha tocado a Susana Griso ser el blanco de las críticas tras hacer un comentario desafortunado sobre una reportera, mientras hacía un directo.

Marina García es reportera del mágacin matinal presentado por Susana Griso. Este jueves se desplazó hasta León para conocer la historia de Erik, un joven que se quedó encerrado en una cafetería minutos antes de comenzar su examen de oposición. Tras contextualizar el tema en plató, la presentadora dio paso al directo de Marina, pero a la reportera no le dio tiempo a hacer la primera pregunta, cuando la voz de la presentadora irrumpió el directo en los pinganillos y en plató diciendo: «A mí perdonadme, esta chica, que no sé ni como se llama, no me interesa verla».

Ante esta situación, las caras de Marina y el entrevistado Erik son un poema, pero continúan con el directo con total profesionalidad. Poco después de la emisión, las redes sociales no tardaron en dar a conocer su opinión, tildando el comentario de la presentadora de «falta de respeto» o «poca vergüenza».

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023