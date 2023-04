Se busca en redes: «Vas a ser padre en abril»

Los encuentros esporádicos y el alcohol son los sinónimos de muchas fiestas, pero los excesos pueden dar como resultado situaciones de lo más inesperadas. Es lo que le ha ocurrido a Sarah-Jayne Snow, una joven inglesa de 20 años que, tras pasar una noche en Tenerife con otro chico de Glasgow, quedó embarazada.

Ahora se ha embarcado en la búsqueda del padre a través de redes sociales. En su cuenta de TikTok ha publicado un vídeo pidiendo la colaboración de la comunidad de initernet para darle localizarlo y darle la noticia.

«¿Alguien conoce a este chico de Glasgow que conocí en Tenerife el 5-6 de agosto?», dice la publicación. «Al chico que me encontré en el Veronica's strip de las Americas: .vas a ser padre en abril«.

Lo cierto es que la joven, que está ya de unas 37 semanas, ha admitido que no recuerda más datos de él ni tiene su contacto. «Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que él sienta que no sé quien es su padre. Si él y su familia quieren participar en todo esto puedan hacerlo», aclaró en medios internacionales.