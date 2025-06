Beyoncé y su casi accidente durante su concierto en Houston: «¡Para, para, para!»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 30 de junio 2025, 11:14 Comenta Compartir

Beyoncé se vio obligada a detener durante unos minutos su concierto del pasado sábado en su ciudad natal, Houston, por un incidente mientras interpretaba '16 Carriages'. Para la performance de esta balada, la artista estadounidense recorre el estadio en un Cadillac rojo desde las alturas, pero un fallo técnico inclinó de más el vehículo conviertiéndolo en un serio peligro no solo para ella, sino para los cientos de fans que había justo debajo.

Desde el momento en el que la artista se dio cuenta de lo que sucedía, no dudó en parar el concierto para poner a todos a salvo y evitar la tragedia: «¡Alto, alto, alto!».

Finalmente, se quedó todo en un susto y, una vez en el escenario, la artista aprovechó para agradecer la paciencia de sus seguidores: «Gracias de corazón por esperar, si alguna vez me caigo sé que ustedes me atraparían». Las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde los usuarios alucinan con la calma de Beyoncé, que en ningún momento entró en pánico pese a estar a esa altura en una situación tan peligrosa.

Temas

Beyoncé Knowles