Un chucho sorprende a los turistas en Arinaga

Hace varias semanas que los vecinos de la zona de Playa de Arinaga se habían percatado de la presencia de un chucho en la costa. Este domingo, el animal volvía a hacer su aparición ante la mirada perpleja de bañistas que no sabían si era peligroso o no, y que terminó por convertirse en protagonista de numerosos vídeos y fotografías. Sin embargo, el hecho no es extraño, ya que esta especie suele acercarse a tierra en verano para desovar.