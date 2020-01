Drag Chuchi inspirará su actuación en los incendios de Gran Canaria

Pedro Bethencourt (Drag Chuchi) venció en la Gala Drag 2019 con un espectáculo inspirado en la religión y la música de India, y este año deberá ceder el trono a la nueva ganadora con un espectáculo libre de las consignas que marca el concurso. Debido a los recientes acontecimientos, la drag ha querido poner el foco en la naturaleza con un mensaje de fuerza que representará sobre el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2020.

Así lo ha expresado a través de un vídeo publicado en su Instagram, en el que se observan imágenes de los paisajes afectados en Gran Canaria este verano, después de los incendios, dando pistas de lo que se podrá ver en su actuación. «Despierto, abro los ojos, me encuentro perdido, rodeado de inmensos árboles y un silencio ensordecedor. Estoy herido, me duele el pecho, mi corazón late despacio, no hay sol que me ilumine, solo negro y oscuridad. Renaceré...». Este es el mensaje con el que acompaña la publicación.