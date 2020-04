Despedir a una generación

El coronavirus se está cebando con nuestros mayores, se está llevando a una generación que es parte de nuestra historia, que construyó, no sin esfuerzo, la España constitucional. Ya son casi 22.000 los muertos que deja la pandemia. No son una cifra, son legado. Y hoy despedirles se hace un mundo. Recorrer cualquier cementerio en estos días es la viva imagen de la tristeza y el abandono más absoluto del luto a un ser querido. El virus no sólo nos roba a nuestros familiares y amigos, también la posibilidad de llorarles.