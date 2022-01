«Las ventas de los vehículos enchufables serán de entre el diez y el quince por ciento en 2022»

El mundo de la movilidad en general y del automóvil en particular se enfrenta a una revolución. Los coches eléctricos, los híbridos e híbridos enchufables, la irrupción de los patinetes y bicis eléctricas, la movilidad compartida, la conducción autónoma o la inteligencia artificial. Todos estos conceptos, no muchos años atrás, resultaban nuevos para una población que está inmersa en un cambio constante, en una mayor digitalización y, por supuesto, en una incansable búsqueda por reducir las emisiones contaminantes, algo en lo que el automóvil juega un papel fundamental.

ECOMOV nació en 2016 de la mano del diario LAS PROVINCIAS de Valencia, del grupo Vocento, con el objetivo de acercar a los ciudadanos la eco-movilidad. Lo que comenzó como un congreso de expertos y profesionales es a día de hoy el mayor evento de movilidad ecológica en España con una exposición multitudinaria en La Marina de Valencia, información, pruebas e incluso ventas con grandes ofertas. Ahora, ECOMOV sigue creciendo. El martes 18 de enero se celebró la primera edición de ECOMOV Network, una mesa de expertos con una temática clara: el 2022 es el año de la electrificación. De los cambios que vamos a vivir en el mundo del automóvil, el de la electrificación del parque es el más inmediato. En 2012 las ventas mundiales de coches eléctricos e híbridos enchufables fue de 125.000 unidades. En 2017 se superó el millón de unidades y en 2021 se alcanzaron los 6.400.000 vehículos, de los que el 70 por ciento fueron eléctricos.

En Europa el 2021 ha sido en muchos mercados el año del despegue de los eléctricos, superando en ventas a los diésel y con cuotas de mercado que superan el diez por ciento en casi todos los principales mercados europeos. En España este despegue puede darse en 2022: se dan las condiciones por oferta de los fabricantes y la madurez del mercado para conseguirlo.

2022, un año clave

Para tratar esta temática, en una mesa moderada por el periodista de este diario, Alex Adalid, participaron personalidades con un amplio conocimiento sobre el tema: Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Luis Cejalbo, director general y fundador de la empresa valenciana de puntos de recarga LugEnergy, Javier Arboleda, 'Senior Manager' de Hyundai España, Enrique Benavides, director comercial de BMW Bertolín, y Carlos Ruiz, fundador y director general de Iberofleeting Renting.

La primera intervención la llevó a cabo el representante de la Generalitat, Pedro Fresco, que incidió, para comenzar, en que todavía hay tiempo hasta llegar al año 2050, fecha límite objetivo de la descarbonización. Aun así, su objetivo es ambicioso y apuesta por llegar al objetivo incluso antes de esa fecha. En este sentido, Fresco se guio por experiencias de años recientes: «Las previsiones que en 2018 decían que en 2040 no se venderían coches de combustión parecían exageradas y se han quedado cortas, ahora es algo asumido. Hace algunos años, estábamos enganchados al diésel en Europa, y ahora en Alemania cerraron el mes de diciembre con el 35 por ciento de ventas de vehículos de tipo enchufable», comentó.

A pesar de ello, Pedro Fresco reconoció el retraso de España en el mercado eléctrico respecto a sus vecinos europeos: «En España llevamos retraso respecto a Europa. Actualmente los eléctricos son más caros, pero la tecnología debe madurar y se abaratarán los costes. La administración se ha volcado con ayudas como las del Plan Moves que durarán hasta que el coste tecnológico de los eléctricos sea accesible a una gran mayoría. Además, con los planes PERTE, el Gobierno va a ayudar a la industria española a caminar hacia los coches de cero emisiones, que serán los más vendidos en sus mercados de exportación donde se venden estos vehículos».

Facilidades burocráticas

El director general y fundador de LugEnergy, Luis Cejalbo, tomó la palabra. Esta empresa valenciana a la que representa dio el punto de vista de las compañías que desarrollan e instalan puntos de recarga, fundamentales para el desarrollo de la movilidad eléctrica. «Creemos que el 2022 es el definitivo del cambio. En 2021 ha habido un gran impulso a las ventas de coches enchufables y mayor claridad administrativa, aunque siguen los 'cuellos de botella' burocráticos que deben mejorarse para que en todas las autonomías se gestionen las ayudas del mismo modo y no confundir a los clientes», declaró Cejalbo. En este contexto, «los puntos de carga no deben ser un escollo para comprar un coche enchufable, y trabajamos a fondo con cada cliente, sea marca, red de concesionarios o particulares, para que sea así, llevando a cabo instalaciones de todo tipo». Del mismo modo, Luis Cejalbo destacó la necesidad de una normativa de nuevas viviendas en la que se contemplen los puntos de recarga, así como la «necesidad de una mayor red de recarga pública para que todos aquellos que quieran un coche enchufable y no tengan plaza de garaje puedan estar tranquilos».

Muchas tecnologías

Javier Arboleda, en representación de Hyundai España, dio el punto de vista de las marcas de automóviles. Arboleda destacó que hay que «tener los pies en la tierra. Hay muchas tecnologías disponibles en el mercado y muchas necesidades diferentes, así que no hay que trabajar en una sola línea». En este sentido, Javier Arboleda añadió que «obligar a la transición puede ser peligroso, hay que hacerlo con amplitud de visión».

Por otro lado, el 'Senior Mánager' de Hyundai España destacó no solo la importancia de los vehículos electrificados, sino también la necesidad de la renovación del parque móvil en España: «Cada nuevo modelo tiene más tecnología y es más seguro, además de tener muchas menos emisiones que su antecesor, sea gasolina, diésel o electrificados de todo tipo, por lo que debemos permitir que el cliente elija cuál es su mejor opción y no retrase su compra. Claramente, los mejores precios, las ayudas y la mayor red de recarga hacen que los eléctricos crezcan año tras año».

Hyundai, que cuenta con hasta cinco tecnologías ecológicas en sus vehículos, también destacó el papel del hidrógeno de cara al futuro: «No nos podemos olvidar del hidrógeno, para el transporte de mercancías será el futuro por su amplia autonomía y su rapidez de recarga. Además, puede ser clave para turismos como los taxis o los VTC, teniendo en cuenta que España puede liderar la producción de 'hidrógeno verde' en el futuro».

Cambio de tendencia

Un sector que está viendo bien cómo aumenta la electrificación es el del renting. Carlos Ruiz, fundador y director general de Iberofleeting destacó el fuerte cambio: «Me recuerda a la llegada del renting en el 94, que era una rareza y hoy es lo habitual en las compras. Lo mismo va a pasar con los eléctricos, y el renting está acelerando el cambio tecnológico, ya que eliminamos la incógnita del valor del coche cuando queremos cambiarlo –el llamado valor residual–, conocido desde el momento de la compra. En 2021 hemos firmado un nuevo récord de electrificados con liderazgo para los híbridos. En las ventas puramente eléctricas, cada vez los eligen más empresas, en particular en sus cuadros directivos, aunque el Plan Moves limita las ayudas a 50 coches por operación, lo que perjudica a las grandes flotas». Ahora bien, «el eléctrico no puede llegar a todos los usos, pero hay muchas empresas que limitan las emisiones de los coches que pueden elegir sus directivos», añadió.

Una de las claves de este cambio es la duración de los contratos: «En España hay una media de vida del coche de más de trece años para el vehículo particular, pero nuestros contratos son de tres a cinco años, incluso hacemos contratos de seis meses para coches eléctricos y apostamos por las pruebas para los clientes indecisos», sentenció.

Día a día con el consumidor

Los concesionarios también juegan un papel fundamental, como BMW Bertolín, representado por Enrique Benavides, su director comercial. Para Benavides es de vital importancia la formación de los equipos de venta y postventa: «Tenemos especialistas que aportan soluciones a particulares, empresas o instituciones. Además, ahora hay clientes que se deciden por el eléctrico como una opción más de compra. Consideran el eléctrico como una opción más en su compra. La principal ventaja en ventas debe venir de una mayor red de cargadores en carretera, además de una mayor gama de producto. Nuestra marca apuesta por dejar que los clientes elijan, pero cada vez tenemos más eléctricos e híbridos enchufables», dijo.

Enrique Benavides añadió que esta formación del personal «debe trasladarse a los clientes para que dejen atrás el miedo. En algunos casos, cuando un cliente llegaba a la concesión el propio comercial le quitaba la idea del eléctrico».

Las conclusiones

Los ponentes estuvieron de acuerdo en que las ventas de vehículos enchufables alcanzarán este año una cifra de entre el diez y el quince por ciento en España. Para ello hay que seguir trabajando con incentivos a los clientes, una mayor red de recarga y, por supuesto, una enseñanza mayor sobre la electro-movilidad a la población.