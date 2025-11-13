Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Estos son los únicos modelos homologados por la DGT de la baliza V16 conectada

Patricia Marcos y Luis Cano

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:47

Muy pronto diremos adiós a los tradicionales triángulos de emergencias. Y es que, a partir del 1 de enero de 2026, serán sustituidos por el V16, el único dispositivo legal de preseñalización de peligro para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma.

El V16 es una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es «capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos», tal y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT). La vida útil de la pila o batería de este dispositivo es de al menos 18 meses.

La DGT informa de que es obligatorio llevar la baliza V16 en la guantera del vehículo. En caso de avería o accidente, el conductor deberá activarla y colocarla en el techo del coche.

Desde el momento en que se active, el dispositivo comenzará a emitir una señal luminosa de advertencia cuyo objetivo es avisar al resto de conductores de la presencia de un vehículo detenido.

Además, la baliza V16 se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real, tanto en los paneles de mensaje variable de la carretera, como a través de los navegadores del resto de vehículos.

Modelos certificados por la DGT de la baliza V16

La baliza V16 supone un avance en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes. No obstante, la DGT subraya que no todas las marcas o modelos a la venta están homologados o son legales.

De esta forma, la DGT comparte a través de su página web un largo listado de más de 200 modelos que han superado el proceso de certificación y, por lo tanto, cumplen con lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

A continuación, te mostramos una tabla con todas las marcas y modelos autorizados:

De esta forma, es importante que los conductores verifiquen cuidadosamente el modelo y marca de su baliza V16 antes de comprarla o, en caso de tener ya una, se aseguren de que aparece en el listado, ya que existen muchas que, pese anunciarse como tal, no cuentan con este certificado y, por tanto, no serán válidas desde el 1 de enero de 2026.

Precio de las balizas V16 homologadas

No existe un precio único de las balizas V16 homologadas por la DGT. Y es que dependerá del modelo y marca, además del establecimiento que lo venda. No obstante, suelen rondar entre los 30 y los 50 euros. Además, en caso de ofrecer prestaciones adicionales, pueden superar ese precio.

¿Pueden multar por llevar una baliza V16 no homologada?

Dado que las balizas V16 serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026, no hacer uso de ellas en caso de avería o accidente podría implicar sanciones. Lo mismo sucedería en caso de utilizar un modelo o marca no certificado por la DGT. En ambos casos, la infracción podría acarrear multas de hasta 200 euros.

