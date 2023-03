El pillaje bloquea las citas con la DGT para miles de canjes de carnés de conducir

Gran cantidad de trámites de la DGT se pueden hacer en la actualidad vía telemática, a través de su página web o en la App MiDGT. Esta aplicación permite llevar el permiso de conducción y la documentación de los vehículos en formato digital en el teléfono móvil. Además permite realizar trámites como solicitar el informe de un vehículo, pagar multas o indicar a la institución quién conducía el vehículo sancionado, así como comprar tasas para realizar trámites o compartir la documentación de los vehículos.

Si embargo otro tipo de trámites se tienen que realizar de forma presencial, solicitando una cita previa vía telefónica o a través de la página web. Es lo que sucede con el trámite que tiene que realizar los ciudadanos extranjeros residentes en España para obtener el carné de conducir en nuestro país.

Un trámite en teoría sencillo que para muchos se ha convertido en una pesadilla. Según explica Antonio a este diario «llevo más de tres meses entrando todos los días en la página de la DGT para que me den una cita previa y ha sido imposible. Ponga las provincia que ponga siempre me sale que ya no hay citas disponibles, y se me acaba el plazo para poder conducir con en carné sin haber logrado el canje del que tengo de Colombia». Antonio asegura que también ha acudido a una gestoría «porque en teoría ellos tienen más fácil acceder a las citas de la DGT, pero también me han indicado que les resulta imposible obtener una cita previa para realizar este canje de carné».

Puestos en contacto con el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, confirman a este diario que tienen en espera miles de canjes de carnets de conducir de ciudadanos extranjeros que residen en nuestro país. El elevado número de carnés «está a la espera de que nos den cita previa para poder presentar el trámite; una vez tenemos cita previa, el trámite es muy rápido. De hecho, hemos preparado, junto a DGT, un canal para agilizar al máximo esta actuación. Sin embargo, la cita previa procede de un programa del Ministerio, sobre el que no podemos hacer nada, y que está suponiendo el bloqueo real de estos trámites». explica a ABC Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.

En estos momentos «hemos detectado que determinados colectivos han desarrollado bots que permanentemente rastrean en busca de citas previas«. Mediante este sistema informático se quedan con todas estas citas sin que sea posible al ciudadano ni al colaborador social acceder a ninguna de ellas.

Fernando Jesús Santiago comenta que «nos han preguntado en muchas ocasiones si somos capaces de desarrollar un bot por nuestra cuenta, a lo que podemos afirmar que somos capaces, pero no lo vamos a hacer porque lo consideramos ilegal. Y si ilegal es utilizar el bot, más ilegal es cobrar por una citas previas que son gratuitas, pero la ineficiencia del sistema permite a unos pocos aprovecharse de la situación. Desde luego, una profesión colegiada como la nuestra no va a entrar en esta dinámica».

Desde el colegio de Gestores Adminsitrativos aseguran que la cita previa, lejos de convertirse en la fórmula que canaliza los trámites con la Administración, «se está convirtiendo en una fuente de frustración y de pillaje».

Un canje de un permiso consiste en la homologación de un permiso de conducir que tengas por otro equivalente expedido por la DGT. Incluye la homologación de todas las autorizaciones de conducción que se tuvieran en el país de origen. Es decir, si en tu país tenías permiso de moto, coche y autobús, al hacer el canje se tendrán estas mismas autorizaciones en el permiso español. No es necesario por lo tanto hacer un canje por cada tipo de permiso que se tenga.

El permiso extranjero es solo valido durante el plazo de seis meses, como máximo, contados desde se haya adquirido la residencia normal en España, por lo que será obligatorio realizar un canje si se quiere seguir conduciendo en nuestro país.

Para permisos que solo incluyen autorizaciones para vehículo tipo A y B (motos, coches y vehículos ligeros) no es necesario realizar pruebas, el canje es directo. Para el canje de permisos que incluyan autorización para conducir vehículos tipo C y D (camiones y autobuses) normalmente será necesario superar una prueba práctica y en algunos casos también teórica.

Más información







Las citas previas en la DGT son gratuitas, por lo que no es legal que particulares, locutorios o supuestos gestores intenten cobrarnos tasas por obtener una cita previa.