Operación salida: esto puede ocurrir si conduces bebido

La DGT prevé 14,6 millones de desplazamientos en Semana Santa y, por lo tanto, ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia a partir del 8 de abril. Según sus estimaciones —extraídas del análisis algorítmico de 10 millones de siniestros—, se producirán 36 víctimas mortales en los 10 días que tienen previstos de viajes.

El alcohol hace que, estadísticamente, los riesgos de tener un accidente aumenten hasta en un 200%. Sin embargo, estas cifras no son suficientes para poner las consecuencias en perspectiva. Por ello, la Asociación para la Prevención de Siniestros de Tráfico (Aesleme) ha presentado en España la iniciativa 'Wrong Side of the Road' creada por la ONU.

En ella, los conductores podrán tomar un test sobre las consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol y ver tres testimonios de personas que han sufrido accidentes a raíz de ello. Este formato de entrevista interactiva permite una implicación emocional mayor, esencial para tomar decisiones responsables, más que tener en mente estadísticas.

Uno, por ejemplo, perdió el brazo por regresar a casa conduciendo después de beber con amigos. « No iba ni siquiera borracho, y el camino era el mismo que había recorrido mil veces», afirma en la entrevista.

Una vez finalizada, el usuario recibirá un diploma acreditativo, y por cada uno que se complete, el centro de formación de Unitar en Málaga donará un euro a Aesleme. El objetivo por parte del Ayuntamiento es que se alcance a 7.500 personas hasta el 10 de junio.

En las próximas semanas se celebrarán charlas presenciales en centros de formación, actividades para prevenir riesgos laborales por tráfico en empresas, conferencias en la Universidad de Málaga y centros educativos, así como un conjunto de actividades previstas durante la VI Semana Mundial de la Seguridad Vial, que se celebrará a mediados de mayo.

En un estudio reciente por parte de la Fundación Mutua Madrileña, se llegó a la conclusión de que la mortalidad de los hombres es significativamente mayor que la de las mujeres al volante y que un 71,3% de los hospitalizados a causa de accidente de tráfico son varones.

Esta relación, además, se ha mantenido inalterable entre los años que enmarcan el estudio (2008 y 2019), a pesar de que el número de conductoras se haya incrementado en un 10,5% en esos 11 años.

De ahí se extrae que los hombres son mucho más propensos a incurrir en conductas de riesgo a la hora de ponerse tras el volante, entre las que destaca la conducción bajo los efectos del alcohol —en bajas cantidades aumenta la valentía— o utilizar el móvil.