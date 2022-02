Nuevos tiempos, nuevas normas: así explica la DGT la nueva Ley de Tráfico Entre las modificaciones introducidas se encuentran el aumento de las sanciones por usar el teléfono móvil mientras se conduce, no utilizar el cinturón o el casco y la desaparición del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales

El próximo 21 de marzo entran en vigor los cambios introducidos en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que tienen el objetivo de adaptarse a la nueva realidad, mejorando la eficacia del sistema y reforzando la seguridad en las carreteras. Entre las modificaciones introducidas se encuentran el aumento a 6 puntos de pérdida en caso de usar el teléfono móvil mientras se conduce, a 4 por no utilizar el cinturón o el casco o la desaparición del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales.

Según Pere Navarro, director general de Tráfico «es una obligación que tenemos como Administración de explicar a los ciudadanos los cambios que se han producido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Es oportuno y necesario que conozcan las modificaciones porque si se conocen y se explican, la mayoría de los ciudadanos las interiorizarán y las cumplirán, porque no hay que olvidar que en movilidad el comportamiento personal que adoptamos cuando nos desplazamos suele tener consecuencias directas para uno mismo y para el resto de los usuarios que comparten la vía».

Como el hecho de no conocer una norma no evita recibir una sanción por no cumplirla, la DGT ha puesto en marcha una campaña informativa en la que da a conocer las principales novedades. Bajo el slogan «Nuevos tiempos. Nuevas normas», la campaña podrá verse en medios digitales, prensa escrita, redes sociales con el hashtag #NuevosTiemposNuevasNormas y escucharse en radios entre el 15 de febrero y el 21 de marzo.

Así, a partir de ahora utilizar el teléfono móvil mientras se conduce pasará a restar 6 puntos de nuestro crédito de puntos en lugar de 3, del mismo modo que se aumenta a 4 puntos la sanción por no hacer uso del cinturón de seguridad, del casco o del sistema de retención infantil correspondiente, todo ello sin aumento de la sanción económica Además, se unifica a 2 años el tiempo necesario que debe transcurrir sin cometer infracciones para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos.

También se hace hincapié en la supresión del margen de 20km/h para adelantar en carreteras convencionales que existía hasta ahora y en otras medidas dirigidas al colectivo ciclista como son la obligación, en vías con más de un carril por sentido, de cambiar de carril cuando se adelante a ciclistas o ciclomotores o la prohibición de parar o estacionar en carril bici o vías ciclistas.

Pero como la reforma de la Ley ha sido más amplia y se han modificado más artículos, no solo referidos al permiso por puntos, se ha creado una página web específica [puedes acceder pinchando AQUÍ] dentro de la web de la DGT en la que se puede consultar los cambios más importantes.