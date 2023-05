Las mitad de los españoles dejarían de usar el coche si tuvieran los servicios básicos a 15 minutos

El término «Ciudad de los 15 Minutos», acuñado por el científico urbanista Carlos Moreno, hace referencia a la necesidad de rediseñar las ciudades para que sus habitantes dispongan de todas las actividades personales, laborales y de ocio, accediendo a todos los servicios que necesitan, a 15 minutos a pie o en bicicleta, sin necesidad de transporte público o vehículo propio.

Sin embargo esta propuesta no es, por ahora, conocida por el 65% de los españoles, que aún así, estarían dispuestos (50%) a dejar de usar su vehículo privado si toros los servicios básicos en un entorno cercano.

Es una de las conclusiones de la encuesta realizada por la App FreeNow para conocer si los españoles saben lo qué es la Ciudad de los 15 minutos y sobre todo, para saber si ya viven en ella o no.

Pese a que se trata de un término que se escucha cada vez más, 6 de cada 10 españoles afirma no saber qué es la Ciudad de los 15 Minutos y lo que supone vivir en una ciudad con estas características. Pero no solo eso, entre los que sí conocen este término, el 23% no está de acuerdo en que la implantación de la Ciudad de los 15 minutos sea una buena solución para mejorar la calidad del aire y la vida de las personas en las urbes, que en España cada vez empeora más. Según datos del 'Informe sobre la calidad del aire en el mundo de 2022' realizado por IQAir, en España la calidad del aire ha ido empeorando con los años, obteniendo un índice de 10.4 en 2020 que aumentó hasta el 10.9 en 2022, cifras que son 2-3 veces más altas de los que marca la ONU.

El trabajo es el principal impedimento

En cuanto a cómo se mueven los españoles en su día a día, la mayoría afirman usar el coche privado para realizar la mayoría de las tareas domésticas. De hecho, el 61% tienen vehículo privado, aunque cabe destacar que la mitad de ellos afirma que se plantearían dejar de usarlo si tuvieran todos los servicios a quince minutos a pie o en bicicleta.

Solo el 34% de los españoles puede llegar al trabajo en quince minutos sin hacer uso del coche privado, lo que significa que el trabajo es lo que impide a los españoles poder afirmar que viven en la Ciudad de los 15 minutos. De hecho, el transporte público es el método más usado por los españoles a la hora de ir al trabajo (49%), seguido del coche privado (32%) y de ir andando (21%).

En cuanto al resto de servicios esenciales, no hay ninguno al que la totalidad de los españoles puedan llegar solo a pie o en bici, aunque el que más alto puntúa es el supermercado, ya que el 80% de los españoles puede acceder a este servicio en 15 minutos sin tener que hacer uso del coche privado; seguido por el hospital o centro de salud (68%), el ocio (58%) y el colegio (40%).