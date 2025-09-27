Sobresaliente en relación precio - prestaciones - equipamiento

Manu Cortés Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:05 Comenta Compartir

Renaut moderniza su modelo Austral de una forma profunda, empezando por el exterior. Además, el ambiente a bordo refleja la elegancia del nuevo estilo exterior con nuevos asientos delanteros y nuevas tapicerías. El equipamiento tecnológico se enriquece con el reconocimiento facial del conductor y nuevas aplicaciones disponibles a través del sistema openR link con Google integrado. Su motorización full hybrid E-Tech de 200 caballos de potencia combinada con una caja de cambios automática le permite ofrecer una de las mejores relaciones potencia/consumo/confort del mercado. El sistema direccional de las cuatro ruedas 4Control advanced, los reglajes multi-sense y los 32 sistemas de seguridad activa de última generación contribuyen a ofrecer el máximo nivel de confort de conducción y seguridad a bordo.

El nuevo Renault Austral destaca por unas firmas de iluminación diurna y nocturna completamente nuevas gracias a las nuevas ópticas y las luces de día en forma de medio rombo situadas en el paragolpes. Los faros pueden equiparse con dos tecnologías, incluidas las de serie (LED Adaptative Vision); por su parte, los faros opcionales LED Matrix Vision controlan la activación inteligente de un mayor número de segmentos de diodos optimizando la eficacia de la iluminación y la comodidad visual para el conductor sin afectar la visión de los conductores que circulan en sentido contrario. De este modo, el conductor puede circular con las largas encendidas de forma permanente para disfrutar de la máxima iluminación independientemente del tráfico circundante. El confort de los ocupantes también ha aumentado notablemente con nuevos asientos que mejoran la posición de conducción gracias a su mayor sujeción lateral y de los hombros. Además, se ha modificado la posición de la palanca de cambios, situada a la derecha del volante, para hacerla más ergonómica y evitar cualquier confusión entre ésta y el mando del limpiaparabrisas

El comportamiento en carretera del nuevo Austral mejora gracias al aumento del tamaño de los neumáticos, con 18 pulgadas de diámetro en el acabado Evolution; también se pueden equipar con neumáticos «todo tiempo» en llantas de 20 pulgadas de diámetro. Equipado con el motor full hybrid E-Tech de 200 CV, el Austral se beneficia de un nuevo software de la caja de velocidades automática que garantiza una reactividad permanente y elimina cualquier sensación de inercia, especialmente al reducir marchas. La conducción es más suave, más dinámica y agradable, especialmente al acelerar entre 40 y 80 km/h. Cabe recordar que este motor E-Tech de 200 CV está compuesto por un bloque térmico de gasolina de 3 cilindros turboalimentado (1,2 litros de cilindrada y 130 caballos de potencia) y dos motores eléctricos: el bloque eléctrico principal de 50 kW (70 CV) está alimentado por una batería de 2 kWh que funciona a 400 V. Con este conjunto motriz el motor full hybrid E-Tech permite limitar el consumo a 4,7 litros/100 km. Gracias a los rápidos cambios de marcha y a la gestión inteligente de la caja de cambios automática el Austral ofrece aceleraciones de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y una notable capacidad de recuperación (5,6 segundos de 80 a 120 km/h).

Ampliar El nuevo Renault Austral. R.C.

Equipado con el sistema 4Control advanced de cuatro ruedas directrices, el Austral gana en dinamismo en carretera y agilidad en tráfico urbano. Este equipamiento mejora el placer de conducción, la seguridad y el radio de giro, especialmente al estar acoplado a un tren trasero multibrazo y a cuatro ruedas directrices. En las curvas y en los cambios de dirección, el comportamiento del vehículo es espectacular gracias a un mayor control del balanceo. La dirección progresiva del tren trasero permite un posicionamiento óptimo de las cuatro ruedas en carreteras con superficies irregulares o con baches. Para lograrlo, un actuador de dirección funciona a alta velocidad o en curvas a más de 50 km/h, dirigiendo las ruedas traseras en la misma dirección que las delanteras (hasta 1 grado). A baja velocidad, el giro de las ruedas traseras en dirección opuesta hasta 5 grados proporciona una agilidad incomparable, especialmente en ciudad. El diámetro de giro entre bordillos es de solo 10,1 metros con el sistema 4Control advanced, frente a 11,2 metros con dos ruedas directrices.

El reglamento europeo General Safety Regulation II obliga a activar por defecto determinados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) en cada arranque del motor. En este contexto, el botón My Safety Switch, situado a la izquierda del volante, permite al conductor del Austral activar sus preferencias de ajuste en cinco asistencias al mismo tiempo con una sola operación. Gracias al sistema Active Driver Assist, el Renault Austral se adapta de forma predictiva al trazado de la carretera con este sistema que combina el regulador de velocidad adaptativo con la función de centrado en el carril y los datos de geolocalización asociados a una cartografía específica. Integrada en el sistema Active Driver Assist, la función de reconocimiento de señales de tráfico con aviso de exceso de velocidad se puede utilizar tanto sola como en combinación con el limitador o el regulador de velocidad. Otras ayudas son el sistema de frenado de emergencia activo, el detector de ángulo muerto, la asistencia de mantenimiento de carril, alerta de cambio involuntario de carril, regulador y limitador de velocidad, regulador de velocidad adaptativo con Stop & Go, advertencia de distancia de seguridad y el detector de tráfico cruzado trasero.

Ampliar El nuevo Renault Austral. R.C. Ficha técnica Renault Austral Full Hybrid Motor: Gasolina + Eléctrico Cilindrada: 1.199 cm3 Cilindros: 3 en línea Potencia: 200 caballos Velocidad: 180 kms/hora 0 a 100: 8,4 segundos Tracción: Delantera Cambio: Automático Consumo: Desde 4,7 litros Etiqueta DGT: ECO Largo: 4,53 m. Ancho: 1,83 m. Alto: 1,65 m. Maletero: 557 litros Precio: Desde 36.522 euros