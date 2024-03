¿Qué significa la pegatina de esta margarita que llevan muchos coches en la parte trasera?

El conceto de pegar pegatinas en los coches ha cambiado mucho en los últimos años. Actualmente, cuando hablamos de estas etiquetas, a la mayoría se nos vienen a la cabeza aquellas que son obligatorias y que impone la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder circular.

Sin embargo, hace más de una década esto era muy diferente. Muchos conductores decidían decorar sus vehículos con adhesivos. Algunos lo hacían simplemente por cuestiones estéticas. Otros porque consideraban que era una forma de representar su tierra. También se utilizaban para avisar, de manera divertida, que un bebé iba a bordo. Cada uno tenía sus propios motivos, pero si una cosa estaba clara es que llevar pegatinas en el coche estaba de moda.

Entre las más míticas, destaca la margarita. Seguro que has visto esta flor pegada en la parte trasera de algún automóvil. Pero, ¿cuál es realmente su significado? Pues atento porque te sorprenderá saber que está relacionada con un piloto de Fórmula 1.

Fernando Alonso y la 'fiebre' de la pegatina de la margarita

Era el año 2001. Un joven asturiano debutó en la Fórmula 1 con 19 años. Nadie le conocía. Ni él mismo sabía en quién se iba a convertir. Sin embargo, desde la industria apostaron por él. Y acertaron. Ese día tan solo iba a ser el primero de una larga trayectoria llena de logros y celebraciones.

En 2003 pasó a ser conductor oficial de Renault, una de las escuderías más famosas, y ya todos le pusieron nombre y apellido: Fernando Alonso. Se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole (21 años en el GP de Malasia) y en el piloto más joven en ganar un Gran Premio (GP de Hungría con 22 años).

Dos años más tarde, un 25 de diciembre de 2025, ocurre lo que ni él ni nadie podrá olvidar jamás. Alonso se proclamó, por primera vez, Campeón Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil y pasó ser el piloto más joven de la historia y en el primer español en conseguirlo.

Todas las miradas estaban puestas en el de Oviedo. No solo la de los seguidores de este deporte, también la de las marcas. Una de ellas fue la firma italiana de ropa llamada Guru. En 2004 le patrocinó. Tanto Fernando Alonso como todo su equipo llevaba su logotipo en sus uniformes y en el automóvil. ¿Y cuál era ese símbolo? Sí, la margarita de pétalos blancos.

Fernando Alonso celebra una victoria en 2006

Fue aquí cuando en España comenzó a crecer un gran jardín de margaritas. Pero no sobre la tierra, sino en las chapas de los coches. No había ni un solo vehículo que no llevara esta flor a modo de pegatina. Fue como una fiebre que en cuestión de poco tiempo se extendió por cada rincón del país. Y es que el asturiano no solo levantó pasiones entre los amantes de la Fórmula 1, también emocionó a todos y cada uno de los españoles.

Se creó lo que se conoce como 'Alonsomanía'. Un movimiento que todavía perdura y que, tras su vuelta a las carreras, es más fuerte que nunca. Quién sabe si pondrá de moda una nueva pegatina el día en el que gane la '33'.

Otras marcas con margaritas

Cabe añadir que el 'boom' de Fernando Alonso coincidió con el de la marca Loreak Mendian, de origen vasco. De hecho, su nombre significa flores en el monte. La imagen de la firma también era una margarita muy similar a la de Guru.

La tercera es la llamada margarita de Tarifa, muy popular entre los surfistas. Tanto las tablas como los neoprenos están decorados con la flor.