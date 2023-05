La venta de eléctricos crece un 45%, aún lejos del objetivo para 2023

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) hasta el cuarto mes del año suman un total de 37.347 unidades vendidas, un 45,3% más que el año pasado, obteniendo en abril una mejora del 28,8%, con 8.511 ventas realizadas. A pesar de esta mejora, el mercado electrificado se sigue situando en volúmenes muy bajos con apenas el 10% de la cuota en el mes. Al ritmo actual, no se alcanzará el objetivo de 190.000 unidades marcado por el PNIEC para lograr cumplir con las exigencias de reducción de emisiones.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos de cero y bajas emisiones (electrificados, híbridos y de gas), aumentan 17% en el mes, con 32.412 unidades vendidas. Las ventas de este tipo de vehículos acumulan el 36,91% del mercado, una de cada cuatro ventas en abril, sumando casi el mismo volumen de mercado que los vehículos de gasolina.

En concreto, las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 87,7% en abril, con 4.164 unidades matriculadas. Representa un 4,74% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 18.043 unidades, un 67,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 4,9%.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables se redujeron levemente un 1% durante abril y alcanzan las 4.347 unidades matriculadas en este mes. Representa un 4,95% de la cuota de mercado del mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 19.304 unidades, un 29,05% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 5,24%. Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 13,8% durante abril, y alcanzan las 22.307 unidades matriculadas en este mes. Representa un 25,4% de la cuota de mercado en abril. En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos acumulan 95.449 unidades, un 42,1% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del total del año es de 25,92%.

Las ventas de vehículos de gas crecieron un 6,7% en abril con 1.593 unidades matriculadas representando el 1,81% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos acumulan 7.397 unidades, un 51,1% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 2,01%.

Por último, las ventas de vehículos de pila de hidrógeno registraron una nueva matriculación en el mes de abril, acumulando un total de 9 unidades vendidas durante este 2023.

José López-Tafall, director general de Anfac subraya que «mes tras mes las ventas de electrificados siguen en aumento, pero manteniéndose todavía en cifras muy bajas. A pesar de la mejora general de mercado, la cuota de electrificados todavía se sitúa en torno al 10% de las ventas totales, la misma que hace un año. Avanzar decididamente hacia el vehículo electrificado es una realidad en otros países de Europa que acumulan mensualmente ventas por encima del 20% del mercado total. España tiene una amplia oferta de modelos electrificados, pero este lento progreso que registra nuestro país es una clara evidencia de la necesidad de poner medidas efectivas y rápidas«.

«Hay que actuar, de inmediato, tanto en el ámbito de los planes de ayudas, con una mayor agilidad en su concesión y que se reciban en el mismo momento de la compra, como en apoyos fiscales y potenciar la red de puntos de recarga de acceso público. No hay plan B, solo acelerar y no quedar atrás, pero la industria sola no puede cambiar a toda la sociedad. Debemos actuar ya, porque en Europa ya nos sacan demasiada ventaja y, simplemente, no nos lo podemos permitir», añade.