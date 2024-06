Velocidad, equipaje y ruta: Cómo conseguir un viaje más sostenible en camper o autocaravana

A.P. / Canal Motor Jueves, 6 de junio 2024, 15:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Combinar turismo y ecología es una ecuación posible si se tiene en consideración algunos pequeños detalles y consejos para conseguir una escapada más ecológica cuando se trata de viajar de la forma más libre que existe: en camper o autocaravana.

En primer lugar, para no hacer kilómetros de más, nada mejor que antes de iniciar el viaje en autocaravana o camper, planifiques la ruta para saber hasta dónde y cómo quieres llegar, y comprobar el estado de las carreteras. Cada kilómetro es una oportunidad para descubrir maravillas naturales y pueblos pintorescos. Si no dispones de demasiados días y no quieres recorrer muchos kilómetros, puedes hacer una pausa y sumergirte en la vida cotidiana de la región y experimentar la cultura local.

Viajar ligero de equipaje no significa ir con lo justo. Cuando hagas la maleta, recuerda limitarte a lo esencial, porque si lo piensas, en muchas ocasiones, no solemos usar la mitad de las cosas que llenan nuestra maleta. Ten en cuenta que cuanto más pesado sea el vehículo, más combustible consumirás, según recoge Yescapa. Así que, ¿por qué no alquilar bicicletas en el sitio al que vas, si sólo las utilizarás ocasionalmente? Para aligerar la carga, considera la posibilidad de comprar todo lo que puedas en ruta y evita sobrecargar la autocaravana llenado la despensa como si no fueras a volver. Así, además, apoyarás la economía local. Si te gusta conducir por carreteras fuera de las grandes autopistas, reduce la velocidad a un máximo de 100 km/h en autopista y limita el uso del aire acondicionado. De esta forma puedes reducir el gasto de combustible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disfrutar el paisaje. Menos envases es igual a menos residuos, lo que supone cuidar y proteger la naturaleza. Durante tu escapada en autocaravana, será inevitable generar residuos, así que lo mejor es reciclar todo lo que puedas y depositar los residuos en los contenedores para ello. Separa, dentro de lo posible, el vidrio, las latas, el plástico y otro tipo de desechos. Asimismo, opta por soluciones reciclables como jabones ecológicos, protectores solares respetuosos con el océano y productos de limpieza biodegradables para evitar los envases de plástico. No utilices productos, aunque sean naturales, directamente en fuentes de agua natural como río, lagos y mar. De igual modo, para que tu viaje sea lo más respetuoso posible con el entorno natural, deja siempre el lugar donde aparcaste en las mismas condiciones o incluso más limpio de lo que lo encontraste. Respeta la fauna y la flora, recoge la basura, vacía las aguas usadas de tu camper en zonas habilitadas, limpia los restos de comida... Lo ideal es que, cuando abandones el lugar, no quede ni huella de tu paso. Finalmente, una buena forma de reducir la contaminación y reducir el gasto de energía, es, según Yescapa, instalar placas solares como fuente de energía, las luces LED o las de carga solar para iluminar tanto para el interior como el exterior son la opción más eficiente y sostenible.