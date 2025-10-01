El truco para salvarte de una multa en una Zona de Bajas Emisiones

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Miércoles, 1 de octubre 2025

La proliferación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se ha convertido en una estrategia clave de las ciudades para mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico. Sin embargo, para millones de conductores que dependen de su vehículo para los desplazamientos diarios, estas zonas representan un nuevo y complejo reto. El «coste oculto» de las ZBE no se limita a las sanciones por circular sin la etiqueta ambiental adecuada, que pueden alcanzar los 200 euros, sino que también incluye el tiempo perdido en búsquedas infructuosas de aparcamiento y el estrés de moverse en un entorno cada vez más regulado y complejo.

Ante este panorama, Parclick, app para reservar aparcamiento online, ofrece las claves para que los conductores se adapten a las restricciones con antelación, optimicen su tiempo y eviten sanciones innecesarias. La señalización de las ZBE no siempre es clara y las normativas varían de una ciudad a otra, lo que genera confusión entre los conductores. Para anticiparse a restricciones y evitar multas, conviene consultar portales oficiales:

El Ministerio para la Transición Ecológica ofrece un mapa interactivo con todas las ZBE activas, en trámite o pendientes en España, con información sobre perímetros y excepciones. La plataforma Ecociudades recopila mapas detallados de las ZBE de diferentes municipios, lo que permite identificar con precisión los límites de cada zona y planificar la ruta con antelación.

Una de las excepciones más desconocidas es que acceder en coche a una ZBE no conlleva sanción si tu destino es un aparcamiento público situado dentro del perímetro. Esto significa que los vehículos con etiqueta ambiental B, C, ECO o CERO pueden entrar de forma legal siempre que cuenten con una reserva previa. Con Parclick no solo se garantiza la entrada autorizada, sino también la plaza, incluso en parkings que ya estén completos. Además, reservar con antelación permite acceder a mejores precios.

En Madrid, la normativa permite acceder al Distrito Centro y a la Plaza Elíptica siempre que se disponga de una reserva confirmada en un parking ubicado en estas áreas con etiqueta B, C, ECO o CERO (más información aquí).

Adaptarse a las ZBE ya no es opcional. Estar informado, anticipar restricciones y planificar cada desplazamiento son las claves para evitar sanciones y reducir el estrés. Con herramientas digitales y soluciones como la reserva anticipada de parking a través de Parclick, los conductores pueden transformar esta obligación en una oportunidad: moverse de forma más eficiente, segura y económica por la ciudad.

