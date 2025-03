Temporal y conducción: guía completa para mantener la seguridad en la carretera

Recomendaciones para una correcta instalación de cadenas:

-Practicar antes. De esta forma, el conductor no se verá desbordado por la situación y el estrés que puede surgir en ese momento. La práctica con anterioridad permite conocer qué pasos se deben seguir y qué se debe evitar.

-Llevar las cadenas adecuadas para el vehículo . No todas las cadenas son compatibles con todos los vehículos. No es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 mm que la que necesita un SUV o 4X4. Las cadenas que se utilizaban para un vehículo anterior no pueden valer para uno nuevo.

-Se recomienda colocar las cadenas en un lugar apartado del tráfico y, por supuesto, colocar la señal V-16 para ser más visibles. El usuario debe llevar el chaleco reflectante y utilizar guantes para evitar cortes, una linterna por si hay poca luz y una manta por si hay que apoyarse en el suelo.

- Las cadenas se deben poner sobre las ruedas motrices . Si el vehículo es de tracción delantera, deben ir en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos.

- A la hora de instalarlas, siga todos los pasos e indicaciones del fabricante . No todas se ponen de la misma forma, aunque existen unos pasos comunes que pueden servir de guía: Estirar las cadenas sobre el suelo y levantarlas hasta la parte superior del neumático. Cerrar el aro para que quede apoyado sobre la goma. Estirar la cadena sobre la banda de rodadura. Desplazar el vehículo unos centímetros para que la rueda pise sobre la cadena.

Se debe cubrir la rueda y unir todos los enganches y tensores. Se sabe que la cadena está bien ajustada cuando la holgura no supera los 1,5 centímetros si se tira de ella sobre la banda de rodadura.