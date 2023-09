A subasta el famoso Lamborghini Countach de la película 'El lobo de Wall Street'

Dirigida por Martin Scorsese, 'El lobo de Wall Street', es una de las mejores películas de los últimos años, ya no solo por el éxito de su guion, la aclamación de los cineastas, por sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, también por algunas de sus escenas. Y es que hay una que sobresale casi por encima de todas las demás: Jordan Belfort, el personaje que interpreta DiCaprio, se sube en su vehículo arrastrándose por los suelos a causa de los efectos de la gran cantidad de drogas que había consumido. Durante el trayecto, piensa que llega sin problemas; sin embargo, se ha chocado con todo a su paso.

Ampliar Lamborghini Countach edición 25 aniversario P.F.

Lo más llamativo es que este vehículo no es otro que un superdeportivo como el Lamborghini Countach edición 25 aniversario de color blanco, el cual no era una réplica. La buena noticia es que se utilizaron dos unidades, y la que no se destrozó en el rodaje es la que saldrá a subasta el próximo 8 de diciembre en Nueva York de la mano de la casa de subastas RM Sotheby's.

Apenas se produjeron 12 ejemplares de este modelo, por lo que, debido a su exclusividad y su paso por Hollywood, se espera que el coche pueda venderse por entre 1,5 y 2 millones de euros. Esta unidad biplaza de 1989 con número de chasis KLA 12722 cuenta con un motor V12 atmosférico de 5.0 litros que brinda una potencia de 455 CV y le permite pasar de 0 a 100 km/h en algo menos de 5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 298 km/h.

Además, su extravagante forma de cuña diseñada por Bertone no se parecía a nada que se hubiera visto antes y el Countach se convirtió en el objeto favorito de los pósters de coches en las paredes de las habitaciones.