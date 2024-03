Repartir el peso o no quitar la bandeja: Cómo organizar correctamente el maletero del coche

Uno de los momentos más agobiantes a la hora de pensar o salir de viaje es cuando debemos hacer que todo el equipaje quepa en el maletero del coche. Y aunque a veces parece una misión imposible, con un poco de organización y paciencia, se convertirá en una tarea sencilla. «No solo conseguirán que cualquier conductor aproveche mejor el espacio, sino que realice su viaje de manera más cómoda y segura», explica Jaime Requeijo, director general de EasyPark España.

Una buena forma de empezar es haciendo una lista para llevar lo realmente necesario y evitar sobrecargar el coche, con el riesgo y el gasto de combustible que supone. A la hora de hacer tu equipaje, llena todos los huecos de tus maletas. Optimizarlas ayuda a reducir la cantidad de bultos que necesitas.

Si ya has acabado de empaquetar, es hora de comenzar con el coche. Saca todos esos trastos que no necesitarás en vacaciones y están ocupando espacio: la sombrilla, las cadenas para la nieve, esa botella de agua que nunca acabaste, chaquetas, gorras y hasta las bolsas que utilizas para hacer la compra.

Ahora que tu maletero es un lienzo en blanco, no lances tus cosas sin ton ni son. Los bultos más voluminosos y pesados van en la parte inferior y los más ligeros van encima y rellenando los huecos libres. Para esto es bueno que combines maletas más o menos duras que puedas cuadrar en la fila de abajo con bolsas de viaje que se adapten a cualquier forma.

Muy ligado con el punto anterior está repartir el peso por toda la superficie para evitar desequilibrios a la hora de conducir. Prima la seguridad por encima de todo y no dejes nada suelto que pueda causar daños a los ocupantes del vehículo. Incluye aquí objetos blandos como ropa o peluches, parecen inofensivos, pero si salen disparados y se interponen entre el conductor y la carretera pueden provocar un accidente.

No quites la bandeja para disfrutar de más espacio y, si lo haces, coloca una red de seguridad. Y antes de ponerte en marcha, asegúrate de que no hay objetos que impidan la visibilidad trasera. Al mismo tiempo que si llevas algún alimento u objeto delicado colócalo en la parte superior para que no se estropee. Además, es recomendable que la comida esté a mano por si la necesitas.

Por último, aprovecha los huecos más accesibles para guardar un kit de seguridad. La idea es no tener que utilizarlo, pero en caso afirmativo, agradecerás tenerlo a mano.

«Son muchos los aspectos a tener en cuenta cuando preparamos un viaje por carretera y cada uno es importante», afirma Requeijo. «Desde la puesta a punto del vehículo, pasando por buscar la mejor ruta o una buena zona donde aparcar cerca de nuestro destino, todas esas consideraciones podemos prepararlas con anterioridad para que nuestro viaje sea lo más placentero posible», concluye.