Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres F. P.

Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño

Patxi Fernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:06

Comenta

Renault Group ha anunciado hoy el nombramiento de Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño de la marca Renault. Asumirá su cargo a partir del 2 de enero y reportará directamente a Laurens van den Acker, Chief Design Officer y miembro del Leadership Team de Renault Group. Malval también se incorporará al comité de dirección de la marca Renault.

Alexandre Malval, de 55 años y graduado por el Royal College of Art de Londres, cuenta con una extensa trayectoria internacional en la industria automovilística.

Comenzó su carrera en Renault en 1994, explorando conceptos como diseñador exterior en el departamento de diseño avanzado.

Posteriormente, trabajó en el centro de diseño europeo de Grupo Volkswagen en Barcelona (1996), desarrollando proyectos para Audi y Volkswagen. En 2001, se unió a Citroën y, más tarde, a Peugeot, asumiendo la dirección de diseño de Citroën en 2012.

Desde 2018, Malval se desempeñaba como CEO y director de diseño del centro 'Mercedes-Benz International Design Center Europe' en Sophia Antipolis, un estudio dedicado al diseño avanzado y a la concepción de vehículos de serie de Mercedes-Benz, Maybach, Smart y AMG.

Laurens van den Acker expresó su satisfacción, señalando que la experiencia de Malval en grandes grupos, su visión internacional y su capacidad para crear marcas guiadas por el diseño serán «activos clave para llevar a Renault al siguiente nivel».

Por su parte, Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, afirmó que la llegada de Malval marca una nueva etapa en la ambición de diseñar «coches para vivir que expresen plenamente la visión estratégica de Renault, entre emoción, innovación y una experiencia cliente inédita».

Cambolive ve su experiencia internacional y sentido de la innovación como «palancas determinantes para impulsar el desarrollo de Renault en Europa y en el escenario mundial».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  6. 6 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  7. 7 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  8. 8 Encuentran a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera
  10. 10 Localizan a Ione, el niño de 13 años desaparecido en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño

Renault ficha a Alexandre Malval como nuevo Director de Diseño