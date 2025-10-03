De la F1 al Rally Raid: Carlos Sainz Jr. prueba el Ford Raptor con su padre

El ambiente de alta competición previo al Rallye du Maroc de 2025 y el exigente Rally Dakar de 2026 se transformó en un escenario de reunión familiar de élite. Carlos Sainz padre, leyenda viva del automovilismo y actual piloto oficial de Ford Racing, recibió en las pruebas del Ford Raptor T1+ a su hijo, Carlos Sainz Jr., estrella global de la Fórmula 1.

En un momento único, el piloto de la F1, que actualmente demuestra su talento con el equipo Atlassian Williams, ocupó el asiento del copiloto (normalmente reservado para Lucas Cruz) para experimentar de primera mano la impresionante capacidad del Raptor T1+ en las manos de su padre.

La jornada culminó con un emotivo intercambio de roles. Carlos Sainz padre, bicampeón del WRC, cuatro veces ganador del Dakar y ex piloto del Ford Focus WRC, es una figura icónica del automovilismo. Actualmente forma parte del equipo oficial Ford Racing, pilotando el impresionante Ford Raptor T1+. Su hijo, Carlos Sainz Jr., es una estrella global que actualmente demuestra su prodigiosa habilidad en la F1 en el equipo Atlassian Williams.

En un momento único, Carlos Sainz Jr. ocupó el asiento del copiloto, normalmente reservado para Lucas Cruz, para experimentar de primera mano la capacidad del Raptor T1+ en manos de su padre. El piloto de F1 tomó el volante del Raptor T1+ para sentir la exigencia del rally raid, con su padre en el asiento del copiloto, ofreciendo dirección y asistencia de navegación.

Ampliar La Dinastía Sainz en el Automovilismo Mundial Carlos Sainz padre e hijo representan dos generaciones de éxito en el motor, abarcando desde la dureza del rally raid hasta la élite de la Fórmula 1. Sus currículums deportivos son el testimonio de una de las familias más prestigiosas en la historia del deporte. Carlos Sainz (Padre): La Leyenda del Rally y el Desierto Carlos Sainz es una de las figuras más icónicas y respetadas del automovilismo mundial, con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas en las disciplinas más exigentes. Bicampeón del Mundo de Rallyes (WRC): Conquistó los títulos mundiales en 1990 y 1992, consolidándose como un referente en la especialidad. Tetracampeón del Rally Dakar: Ha dominado el rally más duro del mundo con cuatro victorias en diferentes décadas: 2010, 2018, 2020 y 2024. Éxitos en el WRC: Logró un impresionante total de 26 victorias en el Campeonato Mundial de Rallyes, ostentando el récord de piloto con más podios en la historia del WRC en su momento. Trayectoria con Ford: Fue un destacado piloto en el WRC al volante del Ford Focus WRC y actualmente forma parte del equipo oficial Ford Racing en el Rally Raid con el Ford Raptor T1+. Carlos Sainz Jr. (Hijo): Velocidad y Consistencia en la Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. es una estrella consolidada en la Fórmula 1, conocido por su velocidad, consistencia y notable habilidad para gestionar las carreras. Trayectoria en Fórmula 1: Debutó en 2015 con Toro Rosso y ha pasado por equipos de renombre como Renault, McLaren y Scuderia Ferrari, antes de unirse al equipo Atlassian Williams para la temporada actual. Victorias en F1: Ha conseguido múltiples victorias en Grandes Premios, destacando especialmente su triunfo en el Gran Premio de Singapur. Consistencia y Habilidad: Es reconocido por su gran inteligencia táctica y por su capacidad constante para extraer el máximo rendimiento de cualquier monoplaza. Carrera Previa a la F1: Demostró su talento al coronarse campeón de la Fórmula Renault 3.5 en 2014, un hito clave antes de dar el salto a la máxima categoría del automovilismo.

Este encuentro capturó la esencia de la realeza del automovilismo, demostrando la pasión que une a la familia Sainz lejos de los millones de espectadores ante los que suelen competir.

Este evento subraya el firme compromiso de Ford con el motorsport de élite y la fascinación que genera una de las dinastías más prestigiosas de este deporte.