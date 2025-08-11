Del Rally a la leyenda de la marca alemana: el Opel Ascona cumple 55 años

El Opel Ascona, cuyo nombre se inspira en la pintoresca localidad suiza, celebra 55 años como un coche que dejó una huella imborrable en la historia de la automoción.

Lanzado en 1970 para cubrir el hueco entre el Opel Kadett y el Opel Rekord, este modelo no solo fue el que inició la tradición de Opel de usar nombres terminados en «a», sino que también se anticipó en medio siglo a tendencias de diseño y mercado que siguen vigentes.

Construido sobre la misma plataforma del deportivo Opel Manta y con un diseño de Chuck Jordan, el Ascona destacaba por su estilo exterior, con una parrilla delantera amplia que hoy se considera la precursora del actual Opel Vizor.

Esta característica, que alberga el logo de la marca y la tecnología de asistencia a la conducción, muestra la visión de futuro que tenía el coche. Su éxito fue tan grande que se comercializó en Estados Unidos bajo el nombre de Opel 1900.

Opel Ascona

La versatilidad fue la seña de identidad del Ascona. Con carrocerías que iban desde sedanes a la innovadora versión familiar Voyage, se anticipó al concepto de los modernos SUV al ofrecer un coche pensado para las familias jóvenes y las actividades al aire libre.

Más allá de las carreteras, el Ascona se convirtió en una leyenda de los rallies, logrando un Campeonato Mundial de Rallies y dos Campeonatos de Europa de la mano del piloto alemán Walter Röhrl, demostrando la fiabilidad y las prestaciones de un modelo camaleónico y visionario.

