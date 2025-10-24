Rafa Nadal y Kia renuevan tras 21 años de historia compartida

Kia amplía su colaboración con la leyenda del deporte y del tenis Rafael Nadal

La firma automovilística Kia ha anunciado la renovación de su colaboración con el legendario tenista español Rafael Nadal. La alianza, que se inició en 2004 cuando Kia España patrocinó al entonces joven y prometedor deportista, celebra ahora 21 años de una relación que ha trascendido el mero patrocinio.

La renovación de este vínculo se formalizó durante la visita de Nadal a Corea, la primera que realiza desde 2013, bajo el lema «El camino por delante» (The road ahead).

El evento central tuvo lugar en el espacio insignia de la marca, Kia Unplugged Ground en Seúl, donde se repasó la trayectoria conjunta y los valores comunes que unen a la automotriz con el campeón.

Desde que Nadal fuera nombrado embajador mundial de la marca en 2006, tras su primer éxito en Roland Garros, Kia ha asociado sus valores corporativos a la resiliencia y la superación constante del deportista.

Ho Sung Song, Presidente y Director General de Kia Corporation, afirmó que «Kia y Rafael Nadal comparten un espíritu de determinación y una pasión por el tenis desde que unimos fuerzas por primera vez. Ahora que iniciamos un nuevo capítulo, Kia seguirá consolidando su relación para inspirar positivamente a los aficionados y a los jóvenes deportistas de todo el mundo.»

Ampliar Ho Sung Song, Presidente y Director General de Kia Corporation, junto a Rafa Nadal F. P.

Por su parte, Rafael Nadal devolvió el agradecimiento, destacando la longevidad de la alianza: «Nuestra colaboración comenzó cuando yo era muy joven y ha durado más de dos décadas, lo que es una clara muestra de nuestros valores compartidos. De cara al futuro, estoy seguro de que seguiremos trabajando juntos e inspirándonos mutuamente para crecer e innovar. El futuro nos espera a ambos y trabajaremos para la próxima generación, tanto dentro como fuera de las pistas.»

Con las jóvenes promesas

La celebración de la ampliación de la colaboración incluyó diversas actividades en Corea. En el Tennez Park del hotel Walkerhill se llevó a cabo un seminario práctico exclusivo impartido por entrenadores de la Rafa Nadal Academy para los 20 mejores jugadores juveniles de Corea. Como premio a su rendimiento, dos de estos jóvenes han sido seleccionados para participar en el Campamento de tenis juvenil de alto rendimiento en España el próximo año.

Además, se organizó un encuentro especial con aficionados e influencers, seleccionados a través de un concurso en redes sociales, que tuvieron la oportunidad de compartir una sesión de preguntas y respuestas con Nadal sobre su vida y su carrera.

Como colofón, el Kia Unplugged Ground ha sido rediseñado para acoger una exposición conmemorativa de la colaboración, mostrando los momentos más destacados de la carrera de Nadal. Los visitantes podrán contemplar de cerca la historia compartida hasta el 9 de noviembre.

La muestra incluye el nuevo vehículo eléctrico de la marca, el Kia EV9 GT-Line, que es el modelo que conduce personalmente Nadal, y el espacioso Kia PV5 Passenger, reflejando el compromiso de Kia con la movilidad eléctrica y el futuro del sector automotriz.

Kia continúa así reforzando su fuerte vínculo con el tenis a nivel global, una relación que también se extiende al Abierto de Australia, del que la compañía es socio principal por vigésimo cuarto año consecutivo.