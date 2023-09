Puntos a tener en cuenta si buscas una furgoneta de segunda mano

Dado que las furgonetas, por lo general, están expuestas a mucho trabajo, sobre todo si están enfocadas al ámbito laboral, la búsqueda de las mismas ha de realizarse con paciencia y tranquilidad para evitar sorpresas desagradables. Por lo tanto, y en primer lugar, será fundamental comprobar que tiene la ITV en vigor (y que la ha pasado sin sobresaltos), cómo está la carrocería en general y que no presenta golpes graves u óxidos (revisar muy bien los bajos y zonas interiores, sobre todo si ha sido rematriculada porque puede venir de Alemania donde la sal de las carreteras corroen bastante los vehículos), así como el estado del motor y que tiene los mantenimientos al día. Asimismo, no olvides pedir un informe en tráfico con el fin de comprobar si tiene cargas o se puede transferir sin problemas.

También será importante quién ha sido el propietario anterior. Aquí podemos distinguir tres casos, según recogen en Autocasión. Un autónomo o particular: en el caso de que la furgoneta haya sido comprada por un autónomo o un particular, debemos pedir el histórico de mantenimiento y las facturas de las reparaciones llevadas a cabo. Si no las tiene, podemos desconfiar. Es extraño que un autónomo no guarde las facturas de los gastos del vehículo con el que trabaja. Aquí hay los dos extremos. Lo normal es que al ser propietario del vehículo lo haya cuidado porque parte de sus beneficios dependen de una buena conservación de la furgoneta y un correcto mantenimiento. Sin embargo, también hay quien simplemente compra la furgoneta y la usa sin miramientos hasta que ya no da más de sí. Este segundo caso es el menos frecuente.

Empresa con un conductor asignado: la furgoneta ha prestado servicio a una empresa pero el vehículo lo ha usado siempre el mismo empleado de la empresa. Suele ser la mejor alternativa. Las empresas suelen tener estos vehículos mediante rentings o leasings que se encargan del mantenimiento y, al tener un único usuario asignado, éste suele ser responsable y la mantiene también en buen estado porque es su herramienta y donde pasa las jornadas de trabajo.

O una empresa con varios conductores: es el peor escenario posible. Al no tener un único conductor y estar rotando por varias manos, suelen estar peor tratadas.

De igual manera, revisar los kilómetros. En realidad no es tan importante cuántos tiene, si no cómo se le han hecho esos kilómetros. No es lo mismo transportar paquetería ligera que haber trabajado para una empresa de albañilería y haber ido cargada hasta el máximo de peso legal. Es cierto que las de paquetería urgente suelen circular «a todo lo que dan», pero suelen haber sufrido más desgastes importantes las que han transportado mercancía pesada.

También es importante saber si han sido vehículos destinados a rutas o a reparto, porque las averías y desgastes varían. Una furgoneta destinada a reparto es más propensa a tener problemas con los sistemas anticontaminación y embragues, mientras que las de ruta suelen tener más desgastes en elementos como el turbo, inyectores, transmisiones, etc.

Finalmente, las furgonetas suelen ser vehículos que los usuarios adquieran normalmente por leasing o renting en lugar de comprarlas en propiedad. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprarla y asegurarnos bien de que estamos tratando con el titular legal del vehículo. Antes de cerrar el trato debemos asegurarnos en Tráfico sobre las posibles reservas de dominio o cargas pendientes que tenga ese vehículo porque después podemos tener problemas para realizar la transferencia. No es infrecuente que particulares pongan a la venta vehículos que son de renting, cobren el dinero y luego se desentiendan. Asegúrate de que pagas al propietario legal del vehículo y que es éste quien firma los documentos y trámites.