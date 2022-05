Qué es la nueva Ley de residuos y cómo te afecta

«La nueva ley de residuos está claramente orientada a incentivar el reciclado, la recuperación, y la reutilización en general, no solamente del neumático, penalizando o sancionando otros modos de valorización como puede ser la energética o la eliminación, entonces claramente mejorará la situación actual en el caso del neumático en cuanto a su reciclabilidad, recuperación y valorización», comenzó Javier de Jesús Landesa, director Operativo de TNU, Tratamiento Neumáticos Usados, S.L., durante el foro 'La nueva ley de residuos y su impacto en el reciclado del neumático fuera de uso', en el que también participaron Fernando Burgaz, jefe de Área Subdirección General de Economía Circular de la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO, y Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE (Asociación de Distribuidores e Importadores de Neumáticos).

El director operativo de TNU añade: «Es una transposición de la directiva europea de 2018 e introduce cambios beneficiosos para el sector, mayor transparencia, mayor calidad en el dato, mayor control, mayores volúmenes e incentivos en el reciclado y valorización del neumático. Eso nos beneficia a todos e introduce conceptos como el fin de la condición de residuo, que facilita y mejora la capacidad que tienen los gestores a la hora de comercializar los productos que se obtienen a partir de un residuo.» En relación a si la nueva ley abrirá nuevas oportunidades para potenciar el sector del reciclado de neumáticos, Javier de Jesús declara: «Esperemos que sí, en cualquier caso, es un sector que ya está muy maduro, la capacidad industrial para gestionar este residuo es muy extensa y de gran volumen en todo el territorio nacional.»

En cuanto a la publicación del Real Decreto 731/2020 mediante el que se modificó la normativa que ha venido regulando desde 2005 la gestión de los neumáticos fuera de uso, Fernando Burgaz, explicó: «Entre los años 2018-2019, gestores, productores y las propias administraciones competentes a nivel de cada comunidad autónoma constataron la existencia de desajustes y problemas en funcionamiento de la gestión en general. Entonces en aquel momento lo que se estableció como oportuno fue llevar a cabo una revisión puntual de la normativa que regula la gestión de los neumáticos fuera de uso identificando una serie de puntos como prioritarios para su modificación. Eso es lo que se introdujo en este real decreto, y realmente nuestra impresión es que esas mejoras o cambios han sido positivos, y han solucionado los problemas, inquietudes o dificultades que se venían registrando los últimos años.»

Al respecto de este Real Decreto 731/2020 el representante de MITECO añade: «Ha traído cambios importantes como por ejemplo la incorporación al sistema de gestión los neumáticos de gran tamaño, los de más de 1.400 mm de diámetro, con lo cual la totalidad de los neumáticos que se generan ya se gestiona mediante procedimientos comunes. Se redefinió también la responsabilidad que corresponde a los productores aclarando que también quedan involucrados en la prevención y en la gestión de los residuos, y en el caso de los neumáticos mediante sistemas colectivos. Se ha establecido un sistema de información para que todos los operadores, gestores, y cualquier persona interesada en la gestión del neumático fuera de uso tenga acceso a ella de forma pública. También se clarificó el funcionamiento de los Centros Autorizados de Tratamiento (C.A.T.), en cuanto a la gestión de los neumáticos, es decir se introdujeron una serie de mejoras que fueron muy analizadas y consensuadas, y que realmente estamos bastante satisfechos con los resultados que estamos viendo en estos 2 últimos años.»

A continuación Óscar Bas valoró desde la experiencia de ADINE la introducción de esta nueva ley: «Efectivamente, el Ministerio cuando observó en el año 18-19 a raíz de las comunicaciones que le hacíamos desde las entidades, entre ellas nuestra asociación, los problemas que había en el sector de la gestión de los residuos es cierto que la administración citó a todos los actores implicados y se puso manos a la obra a trabajar en un real decreto exprés para mejorar todas aquellas cuestiones que había que subsanar. Desde la asociación estamos contentos con la nueva ley de residuos, aunque también es cierto que en cuanto a nivel de distribución prácticamente no se ha tocado nada de lo que se había legislado, publicado o establecido en la anterior ley 22/2011 que venia precedida de la anterior directiva de 2018.»

El secretario ejecutivo de ADINE añade: «Otra de las propuestas que el Ministerio ha tenido en consideración y de lo cual nos alegramos, es el endurecimiento de las medidas contra el fraude que nos afectaba de manera muy directa, pues veíamos que productores importaban o ponían en el mercado neumáticos sin contribuir a sus obligaciones medioambientales y financieras. En este sentido, con las propuestas y campañas que llevamos a cabo desde ADINE conjuntamente con los Sistemas Integrados de Gestión: Signus y TNU, la administración incrementó el régimen sancionador. En la anterior ley 22/2011 las sanciones por una infracción de cualquier tipo estaban estipuladas de 901 a 45.000 Euros en función de la proporcionalidad. En este sentido ahora mismo con la modificación que ha hecho el ministerio en la potestad sancionadora si un productor del producto incumple sus obligaciones y el beneficio que obtiene es mucho mayor que la sanción que se le impone su sanción podrá verse duplicada en el doble del beneficio que haya obtenido. Esto es importante resaltarlo en el sentido de que muchas empresas ya no podrán saltarse a la torera la ley».

Otra de las novedades de la Ley es que permite, a través de la nueva definición de productor, que se regule la compra online de neumáticos, que supone uno de los flujos de fraude a resolver en la actualidad. Por ello, tal y como señaló el director operativo de TNU, «El registro de productores ha sido fundamental, era una reclamación histórica que teníamos durante años el poder desarrollar un control esto. Hasta la modificación del real decreto 731 del año 2020 el control de la puesta en el mercado por parte de los productores era de los sistemas integrados de gestión, pero nosotros no disponemos de capacidad para conocer qué empresas están poniendo en el mercado estos neumáticos y si lo estaban o no declarando. Era por tanto competencia de las comunidades autónomas investigar si la puesta en el mercado se estaba declarando y si se estaba cumpliendo con responsabilidad ambiental.

La introducción mediante ese real decreto del registro nacional de productores lo que ha permitido es que el propio ministerio se implante como un actor fundamental para desarrollar ese control con una información ajena a la de los sistemas colectivos tanto de quién y cuántas unidades comercializa anualmente en España. Eso corrige un volumen importante de fraude pero considerábamos que todavía quedaba una vía de escape que era la comercialización de neumático online y en esto hay que aplaudir al Ministerio, pues también se resuelve en esta nueva ley de residuos a través de la definición de productor de productos. En este sentido, en el caso de que alguna empresa extranjera comercialice online neumáticos sin cumplir con las responsabilidades medioambientales tendrá de ser el vehículo digital utilizado: Amazon, Aliexpress…, quien deba asumir esa responsabilidad subsidiariamente. De ese modo se cierra otra vía de incumplimiento de las responsabilidades medioambientales por parte de ciertos productores.»

En referencia a ello Fernando Burgaz comentó, «Internet es un canal fácil para introducir en el mercado productos que se saltan las reglas, pero tengo que subrayar que el sector del neumático es de los mejores en la gestión de los residuos, muy por encima de otros sectores. Sin embargo, también es cierto que hay lagunas o puertas que ha habido que ir identificando y cerrando, y una de las más difíciles debido a la globalización es la venta de neumáticos por Internet, el mercado electrónico. Esta modificación de la Ley ofrece una ayuda para intentar cerrar esa puerta. En este sentido el Registro de Productores ha sido un gran avance y está siendo es una de las medidas que más están ayudado a taponar esos nichos que introducían algunos fallos en el funcionamiento general del sistema».

El secretario ejecutivo de ADINE, comentó que, desde hace años, la Asociación, Signus, TNU y otras entidades ya identificaron que muchos productores no cumplían con la normativa medioambiental y los que si se veían desamparados antes esta problemática.

«Veíamos una inoperatividad por parte de las administraciones, no estoy hablando del Ministerio, sino por parte de las Comunidades Autónomas que tienen la potestad sancionadora, y no llevaban a cabo las acciones pertinentes para que aquellas denuncias que presentábamos sobre los productores que no cumplían con sus obligaciones o presuntamente no cumplían con las mismas se sancionaran. Esta petición del Registro de Productores lo veníamos solicitando desde el año 2016 con lo que agradecemos mucho que el ministerio lo haya incorporado porque de alguna forma ahora mismo hay un mayor control de toda la información, y los productores están más alerta de que si incumplen podrán verse sancionados».

Otro de los temas planteados es la cuestión si la nueva ley permite elegir libremente el sistema para la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso y la importancia del papel del distribuidor dentro de la gestión de los residuos. En este sentido Oscar Bas explicó: «La nueva ley de residuos, la 7/2022, se queda tal y como estaba anteriormente en la 22/2011 y como venía precedida en la anterior directiva. Es decir, dentro de las obligaciones del productor esto es algo que venia ya reflejado. El productor del producto puede ver ampliada su responsabilidad y de alguna forma está obligado a responsabilizarse ya sea total o parcialmente de la organización y de la gestión de los residuos pudiendo establecer que sea el distribuidor quien comparta dicha responsabilidad. Es decir, aquí se abre la posibilidad de que el distribuidor tenga la potestad de gestionar también los residuos a través de un sistema integrado de gestión. Nosotros desde ADINE, cuando se detectaron estos problemas en la gestión de los residuos hace unos años propusimos que esto sería una solución muy válida. Es cierto que no se ha recogido en la modificación puntual del real decreto que se publicó en el año 20 en agosto, pero esperamos que de cara a la actualización del real decreto pudiera recogerse porque ya la propia directiva europea lo recoge y también lo sigue recogiendo la ley de residuos. De alguna forma entendemos que facilitaría toda la gestión del ciclo de uso de vida útil del neumático y, por tanto, también la correcta organización y gestión de todos los residuos.»

Otra novedad importante introducida en la nueva Ley y que se analizó en la jornada es el Artículo 18, el cual habla de la prohibición de destruir productos considerados obsoletos y que todavía no han caducado, los cuales deberán ser donados, vendidos con descuento o reciclados. Una medida que evita la obsolescencia programada y que permitirá que los neumáticos perfectamente aptos no terminen en desechados o en plantas cementeras. Al respecto, Javier de Jesús comentó: «Este artículo mejora las políticas de reciclado y de reutilización. Históricamente partidas de neumáticos nuevos se han quedado obsoletas por no haber tenido venta en un período relativamente corto, y a la hora de introducirlos en el mercado suscitaban un problema, no legal, porque los neumáticos no caducan, pero si en relación a las exigencias del propio consumidor. Estas partidas de neumáticos obsoletos se solicitaban a través de plantas gestoras para eliminarlos, cosa que incrementaba el volumen de residuo generado e impedía que un producto totalmente apto para ser por ejemplo renovado no lo fuera. Este artículo 18 obliga a que estos neumáticos, al igual que otros productos no perecederos; juguetes, textiles…etc, se les dé uso antes de que se conviertan prematuramente en residuo.»

El director operativo de TNU también subraya: «Nos encontramos además en una situación en el mercado muy peculiar. El volumen de carcasas que hay ahora mismo disponibles en el se ha reducido ostensiblemente, la elevación de los precios del neumático nuevo, el alargamiento de la vida útil del neumático por parte del consumidor, todo esto está haciendo que se reduzca la disponibilidad que tienen las fábricas de recauchutado de carcasas aptas, y subrayo aptas, no cualquier carcasa sirve para ser recauchutada. Esta tiene que ser examinada de una manera muy profesional para que este neumático recauchutado tenga las garantías suficientes para volver al mercado. Por tanto, estas partidas de neumáticos que no han llegado a rodar nunca podrían dedicarse a la industria del neumático recauchutado cumpliendo todas las especificaciones que tiene que cumplir su carcasa. Su destrucción tiene que ser la última alternativa.»

En este sentido Fernando Burgaz añade: «Evidentemente la nueva Ley y el nuevo Real Decreto van en línea con los objetivos previstos en el PEMAR y uno de ellos es, precisamente, fomentar la reutilización y la recuperación en la jerarquía de residuos. Una de las claves en las que insiste la Ley, y es otro de los cambios sustanciales, es la mejora de la información y de la transparencia en el mercado con lo que se obtendrá un conocimiento más preciso de toda la información».

Por otro lado, y en aras a la mejora la nueva ley de residuos, el representante de MITECO avanzó: «Vamos a elaborar un nuevo real decreto que sustituya al real decreto del año 2005 y al del año 2020, insisto un real decreto nuevo. Ya ha empezado el plazo para la recepción de propuestas y está abierto el buzón de sugerencias en la web del ministerio. Por tanto, desde el ministerio estamos empezando a trabajar en la redacción de ese real decreto que lógicamente llevaremos a cabo contando con la colaboración y la participación de todos. Este tiene que estar listo antes del 5 de enero de 2023. Nuestra tarea es que la norma recoja todos esos planteamientos, requisitos y obligaciones y de respuesta a los problemas que afectan al sector, contribuyendo a mejorar su desarrollo con el máximo consenso entre todas las asociaciones y todos los sectores empresariales«.