Mikel Palomera: «Seat tiene que ser una marca clave para renovar el parque automovilístico español por vehículos más eficientes»

Seat ha sido líder del mercado automovilístico español por cuarto año consecutivo, un «gran logro», según su director general, Mikel Palomera. Y es que el fabricante español ha vendido más de 70.000 unidades y conseguido estar por encima del 8% de cuota de mercado. Pero eso no es todo. También su SUV medio, el Arona, se ha coronado como modelo líder del mercado de turismos con 21.946 coches vendidos. Un hecho que Palomera califica de «inédito» en un año tan convulso como ha sido 2021. No obstante, a él le gusta ver el lado bueno de las cosas, y así lo refleja a ABC durante una entrevista en exclusiva.

A nivel de mercado el año ha tenido dos partes, una primera parte del año donde se vio una cierta recuperación de actividad incluso a nivel post-Covid y parecía que las cosas iban bien, hasta que empezó a enseñar la patita la crisis de los semiconductores y se empezaron a sufrir los primeros problemas de suministro. Y luego en la segunda parte del año se vivió una situación inédita. Nunca habíamos tenido tanta demanda de clientela y tan poca disponibilidad de producto. Por tanto, lo que ha sucedido es que hemos podido vender lo que teníamos, no lo que queríamos en realidad. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista lo que hemos intentado es afrontarlo de la mejor manera posible. En nuestro caso ha sido el vehículo de ocasión el que ha sustituido un poco la necesidad de los clientes, un 'mercado' que ha crecido en volumen y en precio.

Desde el punto de vista de Seat, el ser líder del mercado por cuarto año consecutivo ha sido un gran logro, sobre todo en un mercado tan competitivo y tan igualado como es el español. Hemos sido la única marca que hemos estado por encima de las 70.000 unidades vendidas (en referente a turismos), y por encima del 8% de cuota. Básicamente gracias a una gama muy renovada que está funcionando muy bien. Tanto que el Arona ha sido el modelo líder del mercado con casi 22.000 coches vendidos.

Se ha producido un hecho inédito. Es la primera vez que un SUV lidera el mercado, y esto te da una idea de cómo está variando la composición del mercado. Además, Seat ha tenido tres modelos entre los once primeros y cuatro modelos en el top 20, lo que nos refuerza la confianza que tienen los clientes de la marca Seat.

Siempre sigo que desconocemos cual es el peso comercial de Cupra. Hemos hecho récord de ventas obviamente, multiplicando por cuatro el volumen. Cabe resaltar que Cupra comenzó a aparecer aislado de Seat a partir del mes de noviembre en cuanto a matriculaciones, por lo que el año pasado hicimos aproximadamente unas 2.600, y este año hemos superado las 11.000. Por lo tanto, ha sido la marca que más ha crecido en el mercado español, posicionándose como una marca muy relevante dentro de su segmento. Y esto tiene una base que es el Formentor, la revelación del mercado. A nivel de volumen hemos hecho unas 1.200 unidades, y la acogida ha sido brutal. A nivel nacional hemos conseguido más de 14 premios. Todo esto teniendo en cuenta que no ha sido un año fácil porque todavía estamos montando la red de concesionarios, los equipos comerciales... Es una marca de la que todavía desconocemos el techo comercial.

Los ingredientes de cara a 2022 por parte de Seat tenemos el potencial para continuar siendo líderes por la gama de producto que tenemos, por la estrategia comercial que tenemos, porque tenemos una red comercial muy potente y, sobre todo, porque los clientes nos siguen siendo fieles. Pero dependerá mucho de la disponibilidad de producción. Yo creo que Seat tiene que ser una marca clave para renovar el parque automovilístico español por vehículos más eficientes. Esta sería la clave de la marca para este próximo año.

Seat y Cupra tienen actualmente una de las gamas más renovadas del mercado. De hecho, la gama de ambas marcas tiene tan solo 2 años de antigüedad. En 2022, Cupra lanzará el Born con diferentes capacidades de batería (45, 58 y 77 kWh), así como la versión e-Boost más potente (170kW). También una versión exclusiva del Formentor VZ5, limitada a 999 unidades (color exterior exclusivo Taiga Grey y un interior específico); además de ediciones especiales de su gama de modelos. En cuanto a Seat, lanzará un nuevo acabado para el Tarraco (Xperience) y diferentes actualizaciones en su gama de modelos.

Por parte de Cupra, debemos aprovechar el impulso que tenemos actualmente en la marca. El Formentor seguirá siendo clave porque hoy por hoy representa más del 80% de las ventas, pero la marca va a seguir creciendo gracias a El Born, el primer modelo 100% eléctrico, y lo que queremos hacer es aportar emoción a un segmento que es el de los vehículos electrificados que consideramos que no tiene porque estar reñida la emoción con la sostenibilidad. Y a lo largo del año, este último modelo se va a ir completando con nuevas variantes de potencia, ampliación de las capacidades de batería, etc. lo que nos va a llevar a ampliar la cuota. Si el 2021 hemos terminado siendo el 1,3% de la cuota del mercado, nuestro objetivo en Cupra es intentar estar por encima del 2% y ser cada vez más relevante en el mercado español (siempre y cuando tengamos el suministro suficiente).

El primer semestre el año va a ser todavía la situación bastante volátil y compleja porque hay evidentes cuellos de botella en la cadena de suministro. En cualquier caso, lo que sí que esperamos es que la situación de suministro mejore progresivamente a lo largo del año y que la situación de producción se estabilice. Yo creo que desde este punto, Martorell tiene una capacidad de producción importantísima y somos bastante optimistas porque lo que seguramente nos pueda faltar en estos primeros meses del año, podamos compensarlo posteriormente a lo largo del resto del 2022.

Así es, pero depende un poco también de los modelos porque no todos ellos tienen el mismo hándicap de producción con el tema de los semiconductores. Cuanto más moderno y más infoentretenimiento... es decir, cuanta más tecnología equipa, es decir, los segmentos más alto, suelen tener más problemas. En el caso del Ibiza y el Arona eso no ha supuesto un problema, de hecho, nos ha ayudado a ser líderes con el Arona. Son modelos de un segmento B que se trata de un segmento con menos composiciones tecnológicas, además hemos sido capaces de adaptarnos. Es decir, cuando había un componente adicional o un equipamiento que estaba restringido por el tema de los semiconductores, pues los adaptábamos en la oferta comercial. Tuvimos que ser muy francos con el cliente con alternativas, por ejemplo, ofrecer que si quiere que el coche se le entregue cuanto antes, era mejor eliminar la cámara de visión trasera.

La subida del impuesto es una mala noticia, hay que decirlo así de claro, sobre todo, para la renovación del parque porque afecta más a los coches pequeños y medianos que son al fin y al cabo el grueso de nuestras ventas y del resto de la industria del automóvil, así de como lo que se produce aquí en España. De todas formas, también hay oportunidades porque, por ejemplo, el líder del mercado en España que es el Seat Arona va a ser uno de los pocos modelos de su segmento en que las versiones más vendidas no van a pasar a pagar el tramo superior, si no que estamos ofertando versiones 'Style' e incluso 'FR' que no paguen impuesto de matriculación.

Este año ha habido una progresión en todo lo que es electrificación, estando todavía lejos de donde tenemos que llegar. Pero sobre todo el crecimiento de los coches enchufables, los eléctricos puros todavía tienen espacio para mejorar a pesar de que han crecido más de un 30% el pasado año, hay una alternativa hoy por hoy bastante notable en esta transición que son los híbridos enchufables. Éstos últimos sí que se han comportado, prácticamente se ha doblado el volumen y ya representan en 5% del total del mercado, y pensamos que a medio plazo es una solución que cubre las necesidades del cliente desde dos puntos de vista muy importantes. En el ámbito urbano los puedes usar como vehículo 100% sostenible y, en el ámbito interurbano que necesitas hacer un desplazamiento largo y quieres evitar la falta de infraestructura, tienes la ventaja de usarlo como vehículo de gasolina.

Por lo tanto, estos próximos años va a ser muy importante esta tecnología y se verá una tendencia de crecimiento de los eléctricos. Y en este contexto, el plan Moves ha ayudado no solamente desde el punto de vista de los vehículos, si no también sobre todo desde el punto de vista de incrementar de manera sustancial el número de puntos de recarga sobre todo a nivel doméstico.