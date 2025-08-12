Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lancia Aurelia F. P.

Lancia Aurelia, el pionero V6 celebra 75 años como icono cultural y deportivo

J. Bacorelle

Martes, 12 de agosto 2025, 09:59

El Lancia Aurelia, un icono que reescribió las reglas del lujo y el rendimiento, celebra su 75º aniversario. Lanzado en 1950, este vehículo no solo se ganó el favor de la alta sociedad por su incomparable elegancia, sino que también se asentó en la historia de la automoción como el primer coche en incorporar un motor V6 fabricado en serie, una innovación técnica que lo colocó a la vanguardia de su tiempo.

Más allá de su motor, el Aurelia destacaba por una ingeniería avanzada, con suspensiones independientes en las cuatro ruedas y un sofisticado sistema de eje trasero que integraba la caja de cambios, el embrague, el diferencial y los frenos.

Su diseño, que fusionaba lo mejor del legado de la marca de entreguerras con un estilo depurado, se multiplicó en versiones que se convirtieron en leyenda, como el sedán B10, cuyas puertas con apertura opuesta y caliz frontal inspiraron a modelos actuales de Lancia.

En su faceta más deportiva, el Aurelia B20 Gran Turismo de 1951 fue un precursor del concepto de «gran turismo» italiano, con una configuración 2+2 y una silueta fastback que aún se considera un referente de estilo.

Lancia Aurelia F. P.

El modelo trascendió el mundo del motor para convertirse en un icono cultural. El B24 Spider, apodado «Spider America» por su éxito en Estados Unidos, protagonizó la mítica película Il Sorpasso, mientras que la versión coupé tuvo una aparición estelar en el álbum de Tintín El Asunto Tornasol, reflejo de la admiración del dibujante Hergé por la marca italiana.

De esta forma, el Lancia Aurelia se consolidó como un símbolo de innovación y sofisticación que marcó para siempre la memoria colectiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  4. 4 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  5. 5 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  6. 6 Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio
  7. 7 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  8. 8 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  9. 9 La historia de César, un salvadoreño deportado por Trump que termina en Fuerteventura
  10. 10 La UD Las Palmas refuerza su portería con la incorporación de José Antonio Caro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lancia Aurelia, el pionero V6 celebra 75 años como icono cultural y deportivo

Lancia Aurelia, el pionero V6 celebra 75 años como icono cultural y deportivo