Los kilómetros más habituales en los que los coches sufren accidentes

Ningún coche es inmune a los accidentes, y es normal que los vehículos sufran daños menores o mayores cada cierto tiempo. Y es que conocer el kilometraje de un coche puede revelar mucho sobre su pasado, incluidas las veces que pudo haber sufrido daños. Para ayudar a ello, carVertical ha realizado una investigación en España para averiguar cuántos kilómetros suele recorrer un coche hasta que sufre un accidente. Ante esto, un proveedor de historiales de vehículos midió la relación entre el kilometraje de un coche y su tasa de accidentes en los años 2022 y 2023.

Los datos revelaron que, en 2022, un vehículo promedio recorrió 193.448 km en España hasta que tuvo un accidente, y en 2023, 192.043 km. Por lo tanto, esto sugiere que los daños en los coches se mantienen al mismo nivel.

«Un vehículo con 300.000 kilómetros en el cuentakilómetros podría haber sufrido más de un accidente. Sin embargo, incluso un ligero golpe o arañazo también se considera como accidente, por lo que los compradores de coches usados deberían investigar qué tipo de daños ha sufrido un vehículo antes de adquirir un coche en particular«, explica Matas Buzelis, experto en vehículos de carVertical.

Si bien los daños menores no deberían influir en la decisión de adquirir un vehículo en particular, un accidente grave puede significar que el coche tiene daños estructurales y es posible que no sea seguro conducirlo.

Las tendencias de daños en nuestro país vecino, Francia, son un poco diferentes, ya que el país pasó de 245.680 km en 2021 a 159.758 km en 2023. Un coche francés promedio ahora recorre 86.000 km menos que hace un par de años hasta que sufre un accidente de tráfico.

Como sugiere el estudio, en 2023, los coches españoles recorrieron un 30,3% más de kilómetros que el promedio de la Unión Europea antes de sufrir un accidente. Esto significa que los españoles dañan sus coches con menos frecuencia que los conductores de otros países. Sin embargo, como los daños siguen produciéndose, algunos vendedores poco sinceros pueden tratar de enmascarar el historial de un vehículo y aprovecharse de ello para obtener más dinero al vender su coche.

«Los compradores no deben tratar los coches usados como si fueran vehículos nuevos. Todos los conductores esperan que su coche esté en buen estado, pero, en realidad, no siempre es así. Nosotros estimamos que el 52.4 % de los vehículos usados sufren daños al menos una vez. Es por esta razón que una comprobación del historial debe desempeñar un papel importante en todo el proceso de compra de un coche, junto con una prueba de conducción y una inspección física en un taller autorizado», menciona Buzelis.