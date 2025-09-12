Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

12 de septiembre de 2025
Revisa el coche después del verano P.F.

Imprescindibles a chequear en el coche después del verano

N. S.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:00

Maleteros hasta arriba, atascos y 40 grados centígrados: el cóctel del verano pasa factura. Con ese escenario y un 4,6% más de averías durante los meses de calor es imprescindible realizar estos 10 chequeos tras el verano. Por ejemplo, el aceite del motor. Revísalo en frío y en llano, y si está cerca del mínimo, rellena con la especificación correcta y lleva 1 litro de reserva. El equipo de mecánicos de Carly, explica que, si baja más de lo normal, un escaneo puede destapar fallos de sensor, consumos anómalos o fugas registradas.

Refrigerante (anticongelante), siempre en frío. En una urgencia puedes añadir agua y luego corregir con la mezcla y el tipo aprobados por el fabricante. Y si la temperatura sube en ciudad o en puertos, consulta Costes de Reparación para estimar radiador, termostato o bomba de agua antes de ir al taller.

El líquido de frenos cámbialo cada 2 años: con el tiempo absorbe agua y pierde eficacia en frenadas fuertes. Un diagnóstico puede revelar avisos del sistema de frenos (ABS) o del sensor de desgaste que no ves a simple vista.

Presión de neumáticos: ajusta según la carga del viaje; ir 0,2–0,3 bar por debajo gasta más, desgasta antes y reduce agarre. Revisa también las válvulas. Si aparece un aviso del sensor de presión (TPMS), el escaneo te dirá si es presión, sensor o válvula.

Dibujo y antigüedad de los neumáticos. Para verano, al menos 3 mm de dibujo. Con 6–8 años, aunque «se vean bien», pierden seguridad. Si toca cambio, compara en Costes de Reparación el precio con recambio equivalente u oficial.

Repuesto o kit antipinchazos. Si llevas rueda de repuesto, revisa su presión. Si usas kit, comprueba la caducidad del sellante y que el compresor funcione.

Aire acondicionado. Cambia el filtro de habitáculo y desinfecta si hay malos olores. En invierno, pon el A/C de vez en cuando para cuidar el compresor. El equipo de mecánicos de Carly indica que si enfría poco, el diagnóstico muestra errores de ventilador, compresor o trampillas del climatizador.

Carga y aerodinámica. Quita baúl/baca si ya no la usas: aumenta el consumo. Dentro, peso abajo y centrado, todo bien sujeto.

Así como la protección del interior y la pintura. Usa parasoles y limpia el coche tras el viaje: cuidas tapicería, plásticos, electrónica y pintura.

Finalmente, luces y testigos. Revisa todas las luces. Si se enciende un testigo: amarillo = precaución (para y revisa pronto); rojo = parada inmediata y asistencia.

