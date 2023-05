S.M. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En España hay más de 275.000 motos sin seguro, o lo que es lo mismo, casi una de cada diez. Y conducir sin seguro, además de ser ilegal, puede acarrearnos graves consecuencias. La primera es la sanción que nos pondrán los agentes, en el caso de un ciclomotor es de 1.000 euros, mientras que en el caso de una moto es 1.250 euros. También ordenarán el depósito o precinto de nuestro vehículo durante un mes y mientras no demostremos que hemos contratado un seguro seguirá en el depósito, así que, los gastos del transporte de la moto en una grúa, así como los relativos al depósito o precinto de la moto, correrán a cargo del infractor. Pero, además, en caso de accidente, seremos responsables de los daños personales o materiales que puedan causar a terceros con motivo de la circulación. Y si acabamos en un juicio no tendremos defensa jurídica incluida, por lo que tendremos que pagar los honorarios de abogados y procuradores nuestros y de los otros vehículos implicados, por no mencionar que podríamos acabar en la cárcel, además de por el accidente, por no poder indemnizar a las víctimas.

Vistas las consecuencias que nos puede suponer circular sin un seguro de moto, está claro que no merece la pena arriesgarse y que lo mejor que podemos hacer es contratar uno. Por ello, Mónica Galera, directora general adjunta de AMV, explica que, «como no es fácil determinar, a priori, un precio medio de un seguro de moto, ya que éste está condicionado por muchos factores. Las compañías de seguros utilizan el denominado mecanismo de 'scoring', con el que obtienen el perfil de riesgo de cada usuario y vehículo y, a pesar, de que el caso de cada usuario y vehículo es único, sí hay unos factores que afectan en el cálculo de la prima de un seguro de moto». Eso sí, cabe recordar que no es obligatorio llevar el justificante del pago del seguro de la moto con nosotros mientras conducimos, pero sí haberlo pagado. A la hora de contratar un seguro, lo primero que querrá saber cualquier compañía aseguradora es el modelo del vehículo, su cilindrada y la antigüedad. No es lo mismo contratar un seguro para un scooter de 125 cc que para una moto deportiva de 1.000 cc o una touring de 1.800 cc. Por norma general, el precio de la póliza suele verse reducido en los modelos de menor cilindrada. Además, otro factor que analizan las compañías es la antigüedad del vehículo. A pesar de que el valor de una moto se deprecia con el paso de los años, el precio del seguro puede verse condicionado. Esto se debe a que los vehículos más antiguos tienen más fallos mecánicos y son menos seguros. Además, los ladrones suelen fijarse en ellos para satisfacer la demanda de piezas en el mercado negro. Dónde residimos también es un factor clave para el sector asegurador a la hora de establecer el precio del seguro de nuestra moto. Hay provincias y ciudades autónomas en las que los motoristas tienen mayor o menor probabilidad de sufrir un accidente de circulación. Según datos que maneja AMV, las diez en las que hay una mayor probabilidad de tener un percance son: Melilla, Ceuta, Las Palmas, Málaga, Cádiz, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Granada y Madrid. Por su parte, Soria, Huesca, Zamora, Palencia, Ávila, Guadalajara, Cáceres, Lugo, Teruel y León son las provincias con menos probabilidad de que un conductor de moto provoque o sea responsable de un accidente de tráfico. Por tanto, el precio del seguro se verá afectado por la provincia en la que circulemos. Continuando con nuestros hábitos, las compañías aseguradoras también desean saber dónde aparcamos normalmente nuestra moto. ¿En la vía pública o en una plaza de garaje? Si es en una plaza, ¿es un parking privado o comunitario? Y ya puestos, ¿protegemos el vehículo con un buen antirrobo, una alarma o un localizador GPS? Dependiendo de nuestras respuestas, el precio de la póliza podría variar. Normalmente, una moto que duerma en la calle se encontrará menos protegida que en una plaza de garaje. Y si está más expuesta a posibles daños y ladrones, eso podría condicionar el precio del seguro. Es fundamental para cualquier compañía saber si un motero es un buen conductor y cuántos siniestros ha tenido en los últimos años. Para dicho fin, se sirven del certificado de no siniestralidad, en él se ven reflejados los partes, con y sin responsabilidad, que el titular de la póliza ha dado a su seguro. También se fijan en fichero SINCO, que ofrece información relativa a la siniestralidad de los conductores asegurados. Concretamente, los datos relacionados con la garantía de responsabilidad civil registrados en los últimos cinco años. En cualquier caso, el objetivo es el mismo: conocer el historial de siniestralidad de un motorista. Si se demuestra que este es un buen conductor, se le aplicará una bonificación en la prima del seguro. Más información





Por último, se debe conocer la modalidad de seguro elegida. En este sentido, un seguro a terceros básico siempre será más económico que un seguro a todo riesgo, mucho más completo. Igualmente, el precio disminuirá si elegimos un seguro con franquicia, en el contrato de seguro, la franquicia es la cuantía mínima del daño a partir del cual surge la obligación del asegurador. La cuantía del seguro también variará en función de las coberturas que queramos añadir como: asistencia en viaje o servicio de grúa, equipamiento, daños cinegéticos...