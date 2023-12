¿Has hecho el examen de conducir? Ahora comprueba tus notas

A. P. Lunes, 18 de diciembre 2023, 11:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Sacarse el carnet de conducir es un momento muy tenso, pero, aún más si cabe, el momento de saber el resultado. Aprobar, o no, determinará el posible gasto de dinero del que no contábamos, así como poder salir a la carretera y ser completamente independiente en lo que a movilidad se refiere. Así que si es tu caso, de que estos días has realizado alguna de las pruebas teóricas o prácticas para obtener el permiso de conducir, tú mismo puedes consultar los resultados de forma fácil y rápida.

Por ejemplo en caso de tratarse de un examen teórico realizado en ordenador, la nota estará disponible la tarde del mismo día del examen. En cambio, si la prueba es práctica -o teórica en papel-, se publicará el día después del examen por la tarde. La DGT mantiene publicados los resultados durante los 15 días siguientes a la prueba. Los canales son varios. A través de la sede electrónica de la DGT puedes conocer los resultados de la prueba introduciendo los siguientes datos: DNI, fecha de nacimiento, clase de permiso del que se ha examinado y fecha de examen. También a través de la completa aplicación de 'miDGT', la app oficial de la DGT para móviles y tablets, donde en tu perfil puedes consultar las notas de los exámenes de conducir, además de información sobre multas, vehículos, trámites y solicitar cita previa en su Jefatura de Tráfico. Algo más latoso, pero también posible, es personarse en tu autoescuela, quienes te ayudarán a conocer/consultar cualquier asunto relacionado con los exámenes de conducir. También en las Jefaturas u Oficinas de Tráfico, con cita previa. ¿Ya puedo conducir? Si por suerte ha superado todas las pruebas, podrás conducir con un permiso provisional mientras no te llega el permiso definitivo a tu domicilio. Y esta autorización provisional tiene una validez de tres meses. Por lo contrario, si has tenido la mala suerte de fallar, debes tener en cuenta una serie de plazos. Si apruebas el teórico a la primera, tienes dos oportunidades para aprobar el examen práctico antes de que pasen dos años. Si apruebas a la segunda el teórico, sólo tendrás una oportunidad para presentarse al práctico antes de volver a pagar las tasas de la DGT, que rondan los 100 euros. Cada vez que apruebas un examen (en coche hay una prueba teórica y una práctica, pero en el A2 de moto hay hasta dos teóricas y dos prácticas) puedes presentarte a la prueba siguiente en un plazo máximo de dos años.





Y si suspendes, tiene que repetir la prueba antes de que se cumplan seis meses. Es decir, si no apruebas por primera vez el teórico debes examinarte de nuevo antes de que pasen seis meses. Si no, tendrás que volver a pagar las tasas de la DGT.