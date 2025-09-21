Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los jóvenes también se sitúan como el grupo de edad más vulnerable a la tensión en la carretera F. P.

Un estudio revela que el 80,5% de las mujeres sufre estrés conduciendo

Canal Motor

Domingo, 21 de septiembre 2025, 04:48

El regreso de las vacaciones de verano trae consigo un aumento significativo del tráfico en las ciudades, elevando los niveles de estrés entre los conductores españoles.

Así, se estima que el 75% de los conductores en España se siente estresado al volante, un problema que afecta de manera desproporcionada a las mujeres: el 80,5% de ellas confiesa sufrir estrés mientras conduce, frente al 69,5% de los hombres. Los jóvenes también se sitúan como el grupo de edad más vulnerable a la tensión en la carretera.

Entre las causas más citadas por los conductores, destaca la presión de los vehículos que circulan muy cerca del suyo (63,7%), seguida por los cruces complejos (31,2%) y los aparcamientos en cuesta (23,8%).

Este estudio subraya que la movilidad urbana, con sus desafíos diarios, se ha convertido en una fuente constante de ansiedad para una gran parte de la población, según el estudio facilitado por EasyPark.

La búsqueda de un lugar para estacionar se consolida como el principal problema de movilidad para el 71,6% de los conductores. Este reto, junto con el tráfico, la falta de plazas para residentes y los atascos, contribuye significativamente a los altos niveles de estrés. La incertidumbre por encontrar un lugar libre y la presión por llegar a tiempo a los destinos multiplican la tensión, especialmente en las grandes ciudades.

Además de la escasez de plazas, los conductores se quejan de otros factores molestos, como los parquímetros que solo aceptan efectivo (13,4%) y los límites de tiempo para estacionar (31,5%).

Con más de la mitad de los conductores utilizando su coche a diario, el estudio de EasyPark evidencia la urgencia de repensar la movilidad urbana para hacer las ciudades más habitables y menos estresantes para quienes se desplazan en coche.

