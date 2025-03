La DGT ya permite a los profesionales consultar online la vigencia de los permisos de conducir

J. Bacorelle Martes, 4 de marzo 2025, 17:04 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implantado un nuevo servicio en su Sede Electrónica para facilitar a las empresas de transporte la verificación del estado de vigencia de los permisos de conducir de sus empleados.

Las empresas pueden consultar a través de este sistema telemático el estado de los permisos de sus conductores profesionales a través de la Sede Electrónica de la DGT, garantizando que los conductores profesionales cumplan con los requisitos legales, mejorando la seguridad en las carreteras.

Según Tráfico, con la puesta en marcha de este servicio «se proporciona una herramienta eficaz y rápida que garantiza que todos los conductores profesionales cumplen con los requisitos legales necesarios para desempeñar su labor, ayudando a mantener la seguridad en las carreteras y el buen funcionamiento del sector del transporte».

El sistema indicará, exclusivamente, si el permiso de conducir del trabajador está vigente o no, sin proporcionar ningún otro dato ni personal ni profesional del conductor sobre el que se ha realizado la consulta.

Para poder acceder al servicio de consulta, se deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, el responsable de la empresa o una persona autorizada en su nombre debe ser quien realice la consulta. Además, la empresa debe estar registrada como empresa de transportes y el trabajador sobre el que se realiza la consulta debe ser parte de la empresa y estar dado de alta como conductor profesional en la Seguridad Social, específicamente en las categorías E o F.

En caso de que no sea el responsable quien realice la consulta, éste puede autorizar a otra persona a través del Registro de Apoderamientos, lo que permite delegar la comunicación en alguien de confianza.

En cuanto a los requisitos técnicos, para acceder al servicio de consulta es necesario contar con uno de los siguientes medios de identificación digital: certificado digital, DNI electrónico o credenciales Cl@ve. Además, se debe conocer el NIF o NIE del conductor o conductores profesionales sobre los cuales se desea realizar la consulta.

El proceso de consulta es sencillo y gratuito. Solo es necesario acceder al portal de la empresa y buscar el icono «Consulta conductor profesional». Una vez dentro, se deberá introducir el NIF o NIE del conductor que se desea consultar y tras la validación, el sistema devolverá el estado de vigencia de su permiso de conducir.

En caso de que no se pueda determinar si el conductor tiene la clasificación de profesional, el servicio informará que no se ha encontrado la información en el registro de la Seguridad Social y recomendará contactar con la Seguridad Social para regularizar la situación.

También se puede dar el caso de que el servicio muestre el mensaje «No se cumplen las condiciones necesarias para el uso de este servicio», situación que podría deberse a varias razones: que la empresa no está registrada como empresa de transportes, que el solicitante no es el responsable o representante autorizado de la empresa o que el conductor consultado no está registrado como trabajador de la empresa o no es un conductor profesional.

Esta medida da cumplimiento a la Disposición transitoria quinta de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, al tiempo que cumple con una demanda histórica del sector.